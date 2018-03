Frühjahrsputz bei klirrender Kälte

Ein eisiger Wind fegt an diesem Samstag übers Land. Dennoch trotzen zahlreiche Bürger der Töpferstadt der klirrenden Kälte und folgen dem Ruf „Ochtrup räumt auf“. Dass sich dieser traditionelle Frühjahrsputz mal wieder gelohnt hat, beweisen die beiden Müllberge, die sich nach getaner Arbeit auf dem Gelände des Verwertungszentrums Kockmann im Weinerpark angesammelt haben. Ausgediente Autoreifen, Fahrräder, Fußbodenbeläge, Schubkarren und Küchenherde dösen zwischen dreckigen Windeln und anderem Unrat vor sich hin. Wie viele Tonnen es sind, kann Firmeninhaber Martin Brinkschmidt am Samstag noch nicht sagen.

„Wir haben einen Karton mit einem Hundeskelett drin aus dem Straßengraben gezogen“, erzählen drei junge Männer, während sie nach getaner Arbeit ihre Erbsensuppe löffeln. Eine andere Gruppe – ebenfalls im Außenbereich unterwegs – hat neben verschiedenen Kuriositäten unzählige Flaschen aus Gräben, Sträuchern und von Banketten gefischt. „Auf 100 Meter mindestens zehn leere Kräuterschnapsflaschen“, erzählt Theo Heufert.

„Man glaubt es nicht, was die Leute so alles in der Landschaft entsorgen“, wundert sich auch Werner Tillmann . Er war mit einer Truppe des Hegerings im Umfeld der Rüenbergstraße aktiv. Dort füllten sie ihre Müllsäcke hauptsächlich mit Alkoholflaschen und Hundekot. „Überall lagen Plastikbeutel voller Kot herum. Man hat den Eindruck, das wird von Jahr zu Jahr mehr. Eine Katastrophe ist das“, ärgert sich Tillmann. Auch Rainer Nieveler. der als Betreuer mit einigen Bewohnern des Kardinal-von-Galen-Hauses die Bereiche vorderer Stadtpark, Park- und Piusstraße aufräumt, berichtet von extrem vielen Tüten mit diesem stinkenden Inhalt. „Außerdem haben wir noch alte Fahrräder, einen vertrockneten Weihnachtsbaum und eine Jacke gefunden“, verkünden die engagierten Bewohner der Einrichtung, die jedes Jahr beim Frühjahrsputz der Stadt mitmachen.

200 Erwachsene hatten sich nach Aussagen der Ersten Beigeordneten Birgit Stening für diese Aktion angemeldet. Auch die Stadtverwaltung war vertreten, und zwar mit einer reinen Frauengruppe. Außerdem hatten in den Tagen zuvor rund 500 Schulkinder in Ochtrup aufgeräumt.