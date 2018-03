Enthusiasmus gegen das Vergessen

Zur Abschlussveranstaltung der „Woche der Brüderlichkeit“ trafen die Initiatoren der Idee – die Leistungskurse Geschichte und Kunst der zwölften Klassen des Gymnasiums – mit Überlebenden aus dieser Zeit und deren Angehörigen zusammen.

„Die eisigen Temperaturen sind irgendwie passend“, raunte es zur Einsegnung des Denkmals auf dem Friedhof aus den Reihen der Zuhörer. Selbst die Wasserpfütze in der Vertiefung der Skulptur war gefroren. Zarte Blumenkränze schmückten den rauen Stein und lagen symbolisch für die fünf namentlich bekannten toten Kinder, deren Gräber bereits vor Jahrzehnten eingeebnet und dann vergessen wurden, und für zwei Frauen, die diese Kinder gern gerettet hätten: die Kinderkrankenschwester Margund Fehrmann und die Zwangsarbeiterin Valentina Licholat .

Das Thema einer Facharbeit im Leistungskurs Geschichte des vergangenen Jahres hatte das Schicksal der Ochtruper Zwangsarbeiterinnen und deren Kindern im Zweiten Weltkrieg wieder ans Licht geholt. Die Gymnasiasten begaben sich auf eine unglaubliche Zeitreise 75 Jahre zurück und förderten durch akribische Recherchen im Stadtarchiv Unglaubliches zu Tage.

Nicht nur die Zeit der Zwangsarbeit und der Tod der Säuglinge durch Mangelernährung lösten in den Jugendlichen Betroffenheit aus, sondern die Erkenntnis, „dass es im gesamten Stadtbild keinerlei Hinweise darauf gab“, erklärte Simon Möller aus dem Geschichtskurs. „Das machte uns nachdenklich und fassungslos und wir beschlossen zu handeln.“

Gemeinsam mit dem Leistungskurs Kunst setzten die Zwölftklässler ihr Projekt in Gang. Unterstützt von der Stadtverwaltung und vielen Sponsoren entstand nicht nur die Informationsstele. Auch die Skulptur ist ein Gemeinschaftskunstwerk der Schüler. „Wir haben Entwürfe gezeichnet und wochenlang mit dem Meißel den harten Sandstein bearbeitet“, erzählte Sönke Philipps. Die fünf Auswölbungen in der abstrakten Form sollen an die verstorbenen Kinder Maria Chorbot, Nicolaus Jarmak, Stanislaus Kuza, Senik Maisa und Genik Wutschnik erinnern. Die Vertiefung in der Mitte dient den Vögeln als Tränke und stellt eine Verbindung zum Himmel dar. Der witterungsbeständige Stein sichere das Gedenken in der Zukunft, so Sönke Philipps.

Als Ehrengäste hatten sich die Tochter Valentina Licholats, Margarita Zhurba, ihre Angehörigen und der Journalist Viktor Pedak aus der Ukraine auf den weiten Weg nach Ochtrup gemacht. Valentina Licholat kam 1943 als Zwangsarbeiterin nach Deutschland, im Juli 1944 wurde ihre Tochter Margarita in Ochtrup geboren. „Wir erinnern uns liebevoll an Margund Fehrmann als die Schwester der Barmherzigkeit“, sagte Zhurba.

Nicht zu vergessen, lautete auch der Appell der Stellvertretenden Bürgermeisterin Christa Lenderich. Sie lobte das Engagement der Jugendlichen, der „Geschichtsvergessenheit mit so viel Enthusiasmus entgegengetreten“ zu sein.

Für die Schüler haben sich durch das Projekt neue Perspektiven ergeben: „Dinge in einer anderen und auf neue Art wahr zu nehmen, zu hinterfragen und nicht alles so hinzunehmen wie es auf den ersten Blick erscheint, und mutig zu sein“, erklärte Simon Möller. Die Vergangenheit sei dazu da, aus ihr zu lernen.