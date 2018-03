Fototermin mit Hindernissen

Die größte Herausforderung bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr stellte das gemeinsame Gruppenfoto dar: Schon vor Beginn der Versammlung in der Vechtehalle stand für die Blauhelmtruppe ein Fototermin an, der jedoch zweimal von einer Einsatzmeldung unterbrochen wurde. Zunächst rückte eine Gruppe in die Wester aus, wo zwei Bäume von der Straße geräumt werden mussten. Als sich die Kameraden dann gerade für den zweiten Versuch postiert hatten, wurden sie zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person gerufen. Hier aber fackelte der Fotograf nicht lange und drückte noch schnell auf den Auslöser, bevor auch die zweite Gruppe zu ihrem Einsatz ausrückte.

Dabei war die Situation bezeichnend für den bisherigen Jahresverlauf: Der Einsatz am Samstagnachmittag war bereits die Nummer 112 des laufenden Kalenderjahres. Zum Vergleich: 2017 rückten die Kameraden insgesamt 184 Mal aus, was Wehrführer Andreas Leusing in seiner Begrüßungsrede als eine „beachtliche Anzahl“ bezeichnete. „Einige Male mussten wir sicherlich bis an unsere Belastungsgrenze gehen. Dennoch konnten wir die an uns gestellten Aufgaben durch eure Motivation und gute Kameradschaft hervorragend meistern“, sprach einer seiner Gruppe ein großes Lob aus. „Wenn wir gebraucht werden, sind wir da“, zeigte sich der Stadtbrandinspektor stolz auf die Zuverlässigkeit seiner Truppe.

Erfreut zeigte er sich auch darüber, dass man im vergangenen Jahr zwei Mannschaftstransportfahrzeuge sowie jeweils ein Löschgruppenfahrzeug für Langenhorst und Welbergen in den Dienst nehmen konnte. Ebenso seien mit dem ersten Spatenstich für ein neues Gerätehaus in Langenhorst sowie dem Ratsbeschluss für ein neues Gerätehaus auf dem Gelände der ehemaligen Pestalozzischule entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt worden.

Wie die erste Beigeordnete Birgit Stening in ihrem Grußwort berichtete, werde die Stadt dabei 2019 in die konkreten Planungen einsteigen, sodass 2020 mit dem Bau begonnen werden könne.

Nach den zahlreichen Berichten und Grußworten galt es für den Wehrführer und seinen Stellvertreter Jörg Veldermann, zahlreiche Jubilare zu ehren. So erhielten Roman Beunink, Marco Elling, Tobias Schwennen, Jörg Veldermann und Andreas Leusing Urkunden des Landesinnenministers für ihre 25-Jährige Mitgliedschaft. Ihr 35-Jähriges Jubiläum feierten Antonio Bautista Mester und Michael Tombült. Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft wurden Bernhard Fehlker und Josef Hillmann geehrt. Die Ehrennadel für ihre 50-Jährige Treue erhielten Alfred Isfort, Bernd Elling und Erich Kerstiens.

Alfred Feldkamp wurde unter langem Applaus und stehenden Ovationen in die Ehrenabteilung verabschiedet. Zu diesem Anlass spielte die Stadtkapelle – zusammen mit dem Spielmannszug Weiner-Schützen – den Marsch „Alte Kameraden“. Eine besondere Ehrung gab es auch für Tobias Schwennen, der vom stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrwart Robert Laumann als Anerkennung für seine besonderen Verdienste um den Aufbau und die Förderung der Jugendfeuerwehr mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet wurde.

Außerdem verkündete Andreas Leusing einige Wechsel in führenden Positionen der Löschzüge. So übergab Lars Wiggenhorn die Leistung der Gruppe 4 an André Stücker, dessen neuer Stellvertreter Hendrik Pelster ist. Für den Löschzug Langenhorst wurde Sebastian Winter zum stellvertretenden Löschzugführer berufen, der das Amt von Jörg Schoo übernimmt.