Tönerne Haarmähnen

Das Forum der Realschule sieht am Montagmorgen irgendwie verändert aus. Jemand hat sich die Mühe gemacht, und den gesamten Fußboden mit Malervlies abgeklebt. Auch die Tische haben diese Schutzbahnen erhalten. Und das hat seinen Grund, denn am Montag und Dienstag finden an der Realschule die Projekttage der sechsten Jahrgangsstufe statt.

Im Kunstunterricht hatten sich die Jungen und Mädchen in den vergangenen Wochen mit einem ungewöhnlichen Thema beschäftigt: Frisuren. „Als Einstieg haben wir uns gegenseitig frisiert“, erzählt Lehrerin Linda Wagner und muss bei der Erinnerung lachen. Ausgerüstet mit Glätteisen, Bürsten, Haarspray und diversen Haarklammern gingen die Schüler mit Begeisterung zu Werke. Außerdem fertigten die Mädchen und Jungen Zeichnungen an, und befassten sich mit der Haarstruktur. „Wir haben uns zum Beispiel angeschaut, wie die einzelnen Strähnen fallen“, berichtet Linda Wagner.

Nun gilt es, das Gelernte kreativ umzusetzen – und zwar mit Ton. Die Verbindung zur Töpferstadt ist schnell hergestellt. Die Kommune fungiert zudem gemeinsam mit dem Töpfereimuseum als Kooperationspartner. Museumsmitarbeiterin Tanja Withut unterstützt die Lehrkräfte bei der Umsetzung im Forum der Realschule. Zunächst erfuhren die Jungen und Mädchen, mit welchem Material sie es zu tun haben. Unter anderem gab es auch eine Führung im Töpfereimuseum. Nun gestalten die Kinder die Frisuren kleiner Tonköpfe. Wilde Rastazöpfe sind ebenso zu finden wie Irokesenmähnen, lange Locken oder strenge Seitenscheitel. Mit einer Knoblauchpresse drücken die Nachwuchskünstler den Ton in Haarform. Und an dieser Stelle zeigt sich auch, warum der Boden mit Malervlies geschützt werden musste. „Beim Arbeiten mit Ton kann immer was daneben gehen“, weiß Töpferin Tanja Withut aus Erfahrung.

Projekttage der Sechstklässler der Realschule 1/33 Präzises Arbeiten war bei den Projekttagen der Sechstklässler der Realschule gefragt. Sie beschäftigten sich im Rahmen des Kunstunterrichts mit dem Thema Frisuren und setzten es jetzt ganz kreativ in Ton um. Foto: Anne Steven

Weitere Impressionen folgen.

Nach dem Gestalten der Haarmähnen müssen die Tonköpfe trocknen, dann werden sie im Ofen des Töpfereimuseums gebrannt. „Ja, und dann folgt noch das Bemalen und Glasieren“, fasst Tanja Withut den Ablauf des Projekts zusammen. Alles in allem werden die Sechstklässler etwa zweieinhalb Monate beschäftigt sein. Als Abschluss sollen die wilden Tonköpfe am 13. Mai (Sonntag) beim Internationalen Museumstag im Töpfereimuseum ausgestellt werden. Dieser steht 2018 unter dem Motto „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“. „Passt doch hervorragend zu dem Kunstprojekt“, findet Tanja Withut und schaut sich einen der Tonköpfe genauer an. „Das hat echt was“, meint sie schmunzelnd und betrachtet die Figur von allen Seiten.