Einmaleins des gesunden Lebens

Ole macht den Anfang. Welches Essen er darstellen möchte? „Eine Banane!“, kommt es aus der Pistole geschossen. Und als solche wandert der Zweitklässler nun durch die gedachte Verdauungsstraße. Los geht es zwischen den Zähnen und auf der Zunge. „Der Mund zerkleinert dich und macht dich mit Speichel nass“, tragen vier seiner Mitschüler im Chor vor – und klopfen sanft mit den Handkanten über Oles Oberkörper. Dann rutscht die Banane zur nächsten Station: in die Speiseröhre. So geht es weiter durch den Magen, den Dünndarm und den Dickdarm schließlich wieder nach draußen.

Danach sind die anderen Kinder der Klasse 2d dran – und durchlaufen als Hamburger, Muffin, Döner oder Schnitzel das Verdauungssystem. Sie haben sichtlich Spaß an dem kleinen Lernspiel, das Gesundheitsberaterin Helga Jäger an diesem Montag mit in die Lambertischule gebracht hat. Es ist der offizielle Auftakt zum Projekt „Klasse 2000“, das die Jahrgangsstufe zwei bis zum Ende ihrer Grundschullaufbahn begleiten wird. Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtvorbeugung stehen dabei im Mittelpunkt. „Stark werden – gesund bleiben“ lautet das Motto.

Dass die Ochtruper Schule erstmals an dem bundesweiten Programm teilnimmt, hat Ronja Laumann initiiert. Sie ist Mutter eines Zweitklässlers und arbeitet bei der Continentale Betriebskrankenkasse in Wettringen. „Anfang Januar habe ich an einer Fortbildung teilgenommen, bei der das Projekt vorgestellt wurde“, berichtet sie. Da habe sie gleich gedacht, dass das auch etwas für die Klasse von Mattis sein könnte. „Gesundheitsförderung und Prävention sind schließlich wichtige Themen.“ Die Klassenlehrerin der 2d, Christiane Brummel-Floren , war sofort von dem Vorhaben begeistert, und die Continentale BKK sagte als Patin des Projekts prompt die Finanzierung für alle vier Klassen des zweiten Jahrgangs zu. „Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Schulleiterin Marlies Lütkehermölle. Das Kollegium habe ohnehin unbedingt etwas in diese Richtung unternehmen wollen. „Wir haben festgestellt, dass viele Kinder ein ungesundes Frühstück dabei haben.“ Da sei das Projekt genau passend gekommen.

Bis zum Wechsel auf die weiterführende Schule steht „Klasse 2000“ nun immer mal wieder auf dem Stundenplan der Kinder. Aber: Auf die Mädchen und Jungen kommen deswegen keine Extra-Stunden zu – das Programm wird in den normalen Unterricht integriert. Die Lehrer bekommen dafür Material an die Hand, um den Kindern spielerisch das „Einmaleins des gesunden Lebens“ beizubringen.

Hinter dem Projekt „Klasse 2000“ steht ein gemeinnütziger Verein aus Nürnberg. Finanziert wird das Ganze über Spenden, zumeist in Formen von Patenschaften für einzelne Klassen – wie in diesem Fall auch. Zwei bis drei Mal pro Jahr kommt ein speziell geschulter Gesundheitsberater zu Besuch und gestaltet eine Unterrichtsstunde. Für die Lamberti­schule ist das Helga Jäger aus Epe.

Sie widmet die Einheit an diesem Montag ganz dem Weg der Nahrung durch den menschlichen Körper. Bevor die Kinder spielerisch den Verdauungstrakt durchlaufen, kleben sie Bilder von den beteiligten Organen auf ein Papier. Dabei erfahren sie von Helga Jäger allerhand Interessantes. Zum Beispiel, wofür Nährstoffe gut sind. Oder dass der Kehldeckel dafür sorgt, dass das Essen nicht in der Luftröhre landet.

„Eine schöne Stunde“, zeigt sich Klassenlehrerin Christiane Brummel-Floren am Ende angetan. „Die Kinder wurden toll miteinbezogen.“ Und auch die Mädchen und Jungen selbst finden den Auftakt richtig prima: Zwei Daumen nach oben gibt es am Ende von jedem einzelnen Kind.