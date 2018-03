Sie informierten über Erscheinungsbilder, Ausdrucksformen und mögliche Ursachen dieser tiefgreifenden Entwicklungsstörung.

„Autismus ist eine Entwicklungsbesonderheit des Gehirns, die von Geburt an lebenslang besteht. Sie ist nicht heilbar“, wird Nicole Vogel in einem Pressetext des Hospizvereins zitiert. Typische Verhaltensbesonderheiten zeigen sich in der sozialen Interaktion und Kommunikation. Ebenso durch ein sehr spezielles Interessensrepertoire sowie das Bedürfnis nach Wiederholung und Routinen. Ein Mythos sei, dass autistische Menschen häufig nicht auf Ansprache reagieren und selten Nähe zu anderen Menschen suchten. Nicht wahr sei auch, so Esther Krämer , dass sie keine Beziehungen aufnehmen könnten. „Autisten sind nicht beziehungslos, sondern leben Beziehungen auf eine andere Weise“, informierte Krämer.

Eine große Hilfe für autistische Menschen sei ein strukturierter Tagesablauf, berichteten die Referentinnen aus ihrer beruflichen und persönlichen Erfahrung. Überschaubarkeit, Eindeutigkeit und Klarheit seien bedeutende Grundbedürfnisse autistischer Menschen. Elementar sei Toleranz und das Verständnis für die Andersartigkeit.

Zum Aufgabenbereich des Autismus-Beratungs-Zentrums gehörten neben der Einzelförderung die Familienberatung, die Netzwerkarbeit und Kooperation mit Institutionen wie Kindertagesstätten, Schulen, Wohnheimen und Werkstätten sowie die Öffentlichkeitsarbeit, schreibt der Hospizverein. Der Zusammenarbeit mit Ärzten, Therapeuten und allen beteiligten Institutionen werde ein großer Stellenwert eingeräumt, betonten Krämer und Vogel.

Der Austausch von betroffenen Müttern nahm am Montagabend einen breiten Raum ein. Sie berichteten von schwierigen Erfahrungen, aber auch von schönen und lustigen Erlebnissen. Einig waren die Mütter in dem Wunsch, sich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen. Am besten wäre es, so der Tenor, wenn eine solche Gruppe in Ochtrup gegründet werden könne. Das Autismus-Beratungs-Zentrum könnte dazu eine erste Hilfestellung geben. Das Wichtigste, so die beiden Beraterinnen, seien einige Betroffene, die die Initiative für die Gründung einer Selbsthilfegruppe in Ochtrup ergreifen würden, schreibt der Hospizverein.