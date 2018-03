Blutspende nur noch an drei Tagen

„Es ist toll zu sehen, welchen Stellenwert die regelmäßigen Blutspendeaktionen in der Töpferstadt haben“, erklärte Christoph Tembrockaus , Vorsitzender des Ortsvereins. „Auch die besondere Würdigung des Engagements so vieler Spender ist schon lange Tradition bei uns.“ So überreichte er den Jubilaren Urkunden des Blutspendedienstes sowie eine Ehrennadel zum Anstecken.

„Für die Zukunft wird es eine Änderung bei den Blutspendeterminen geben“, erklärte die Blutspende-Beauftragte des DRK Ochtrup, Monika Hanke . Statt vier Tage werden die Blutspendewochen nur noch drei Tage lang sein. Von Montag bis Mittwoch jeweils nachmittags, sowie Mittwochs morgens. Der Donnerstag fällt somit weg. Als Ausgleich hierfür wird es quartalsweise eintägige Sondertermine geben. Die nächste Blutspendewoche findet somit vom 14. bis 16. Mai (Montag bis Mittwoch) statt.

Als Mehrfach-Blutspender wurden geehrt:

► Für 25 Spenden: Margarete Heinenbernd, Beate Vogel, Barbara Wittmund, Markus Wittmund, Birgit Herbering, Daniela Becker, Annika Sünker, Annette Holtmann, Nicole Feldkamp, Dominik Hinkers, Marina Tillmann, Marianne Dinkhoff, Marlies Theile, Silvia Brinckwirth, Silke Oeing, Jörg Freermann, Helga Heufert, Heike Wagner, Michael Teves, Verena Feld, Christof Lohaus, Ludger Frieler, Maja Jüschke, Matthias Weßels, Christoph Teves, Florian Pöhlker und Thomas Wessendorf.

► Für 50 Spenden: Josef Moritz, Peter Rubin, Ursula Laurenz, Marianne Mersmann, Helga Hinkers, Maria Schüppmann, Sonja Tocke, Agnes Wiggenhorn, Günther Vogel, Monika Freermann, Markus Sahle, Christian Pliete, Ludger Nacke, Silke Jäckering und Holger Arning.

► Für 75 Spenden: Norbert Wenningmann, Matthias Bröcker, Michael Tombült, Günter Klein-Katthöfer, Stefan Holtmann, Markus Geisler, Josef Niehoff, Daniel Kauling, Helmut Wilhelm Stohldreier, Frank Muhle, Karl-Heinz Böer und Willi Focke.

► Für 100 Spenden: Rolf Bröker, Andreas Wolf, Andreas Wiggenhorn, Norbert Paßlick, Josef Eilert, Karl Wierling, Jürgen Vollenbröcker, Ludger Reckelt, Petra Holtmannspötter, Bernd-Josef Hannekotte, Paul Wieling und Heinrich Ruhkamp.► Für 125 Spenden: Bernhard Mieling und Wilhelm Kipp.