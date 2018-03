„Bei ihm bedankte ich mich für seine umsichtige Mitarbeit im Kreiskirchenvorstand und die Bereitschaft, seine Nachfolge so unkompliziert zu machen. Und wenn es Sie jetzt etwas weiter in den Norden Deutschlands zieht, wünsche ich Ihnen wieder eine Gemeinde, in der sie aktiv mitarbeiten und ihre Talente einbringen können.“

Ebert schied als Vertreter im Synodalvorstand für den Bereich Steinfurt aus dem Kreissynodalvorstand (KSV) aus, weil er demnächst nach Wietmarschen umzieht und dort neue Herausforderungen sucht. Eigentlich sollte er bis 2020 die Interessen der evangelischen Kirchengemeinden in der Region Steinfurt in dem achtköpfigen kirchlichen Leitungsgremium vertreten. Mit großer Mehrheit hatten ihn die Delegierten während der Sommersynode des Kirchenkreises Mitte Juni 2016 in Reken (Kreis Borken ) für dieses Aufgabe gewählt. Gebürtig aus Oberhausen arbeitet der gelernte C-Kirchenmusiker als Informatiker und ist Vater von zwei Söhnen. Innerhalb seiner Kirchengemeinde widmete sich Jürgen Ebert verstärkt den Themen Kinder, Jugend und moderner Gottesdienst.

Übrigens gibt es einen interessanter Nebenaspekt bei der Um- und Neubesetzung im aktuellen Kreissynodalvorstand. Jürgen Ebert war vor bald zwei Jahren auf den Prädikanten Alexander Becker aus Steinfurt-Borghorst gefolgt, der damals aus beruflichen Gründen kürzer trat. Bei der Wahlversammlung in Gronau wurde eben jener Alexander Becker als Nachfolger des umzugsbedingt ausscheidenden Jürgen Ebert mit 61 von 70 abgegebenen Stimmen in das kirchliche Leitungsgremium „zurückgewählt“.