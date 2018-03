„Der Dirigent des Hauptorchesters, Dirk Brünenborg, der derzeitige musikalische Leiter des Jugendorchesters, Tobias Bätker, sowie weitere Orchestermitglieder um ihren Vorsitzenden Jürgen Helker standen den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite“, schreibt die Stadtkapelle in ihrem Bericht.

Im Probenraum in der Pestalozzischule hatte das Ensemble zahlreiche Instrumente zum Ausprobieren aufgebaut. Die Kinder, Jugendlichen und ihre Eltern nutzten die Chance, und der Klang der Instrumente sei im gesamten ehemaligen Schulgebäude zu hören gewesen, heißt es im Bericht.

„Bei Kaffee und Kuchen bestand zudem die Möglichkeit, viele Fragen zu den Kosten des Blockflötenkurse, zum Unterricht und auch zur weiteren Instrumentenausleihe zu besprechen“, wird Vorsitzender Jürgen Helker im Pressebericht zitiert.

Die Stadtkapelle stellt beispielsweise Blockflöten für die Kurse zur Verfügung. Über die Mitgliedschaft in der Kapelle gelte zudem eine ermäßigte Kursgebühr von 17,50 Euro. Einige Eltern haben ihre Kinder bereits am Tag der offenen Tür angemeldet. Die Stadtkapelle sucht aber noch weitere Teilnehmer, damit die Kinder nach den Osterferien zusammen in die musikalische Ausbildung starten können.