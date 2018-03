► 25. April (Mittwoch): Bus-Tagesfahrt zum NaturaGart-Park in Ibbenbüren und zum Botanischen Garten Loismann in Dörenthe. Abfahrt ist um 9 Uhr am Marktplatz, die Rückkehr gegen 17 Uhr. Kosten: 32,50 Euro.

► 16. Mai (Mittwoch): Bus-Tagesfahrt zur größten Rhododendronschau Europas in Westerstede, der „Rhodo 2018“. Abfahrt ist um 8.30 Uhr am Marktplatz. Die Rückfahrt erfolgt um 19 Uhr ab Rhede, wo zuvor ein gemeinsames Abendessen auf dem Programm steht. Kosten insgesamt: 42,50 Euro.

► 13. Juni (Mittwoch): Busfahrt zum Kloster- und Bibelgarten in Twist. Abfahrt ist um 13.30 Uhr am Marktplatz. Die Rückfahrt erfolgt um 18 Uhr. Kosten: 23 Euro.

► 28. Juli (Samstag): Busfahrt zum Qualitätsgarten Füchtdorf in Everswinkel. Abfahrt ist um 13 Uhr am Marktplatz. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Rückfahrt für 17 Uhr vorgesehen. Kosten für Kaffee und Kuchen fünf Euro, für die Busfahrt werden zehn Euro fällig.

► 30. August (Donnerstag): Fahrradtour nach Steinfurt. Abfahrt ist um 14 Uhr am Marktplatz. Auf dem Programm steht die Besichtigung der Kaffeerösterei Kater in Steinfurt. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 20 Personen begrenzt. Kosten: zehn Euro.

► 12. Oktober (Freitag): Erntedankfest mit Kaffee und Kuchen in der Gaststätte „Happens Hof“. Beginn des Festes ist um 15 Uhr.

► 7. Dezember (Freitag): Busfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Raesfeld. Abfahrt ist um 14 Uhr am Marktplatz, die Rückfahrt erfolgt um 19 Uhr. Kosten: 13 Euro.