Vorschulkinder aus der „Kinderkiste“ zu Besuch bei den WN

Lautes Getrappel und Kinderlachen im Treppenhaus ließ die Mitglieder der WN-Lokalredaktion am Donnerstagmorgen verdutzt von der Arbeit aufsehen. Dann folgte vielhändiges Klopfen an der Tür; und als Redaktionsassistentin Brigitte Mikat diese öffnete, flutete eine ganze Schar Kinder hinein. Zehn Mädchen und Jungen aus der „Kinderkiste“ hatten sich mit ihren Erziehern nach einer Stippvisite in der Bücherei zu einem spontanen Besuch eingefunden. Außerdem wollten sie etwas abgeben: Jede Menge kleiner Schafe. Denn in einem Bastel- und Malwettbewerb suchen die WN in der Töpferstadt derzeit die schönsten Osterlämmer. Kritisch nahmen die kleinen Besucher die kleine Herde, die sich bereits im Schrank des Besprechungszimmers zusammengefunden hat, unter die Lupe und legten ihre auf Kraftpapier gemalten Exemplare dazu. Einsendeschluss ist übrigens am Montag (26. März). Und da die Damen und Herren schon mal vor Ort waren, ließen sie es sich nicht nehmen, einen Rundgang durch die Redaktion zu unternehmen.

Vorschulkinder der „Kinderkiste“ besuchen WN-Lokalredaktion 1/10 Spontaner Besuch der Vorschulkiinder der "Kinderkiste" in der WN-Lokalredaktion in Ochtrup. Foto: Anne Steven

Bei Brigitte Mikat schauten sie sich die verschiedenen Stadtwappen aus dem Verbreitungsgebiet an, im Büro von Redakteurin Anne Steven probierten sie den Drehstuhl aus und hatten auch gleich ein Gesprächsthema. Denn an der Wand fiel ihnen ein Flyer vom Theater für Kinder auf, das sie heute besuchen wollen. Im Büro von Redakteur Dieter Huge sive Huwe linsten die Mädchen und Jungen in die Ausgabe des nächsten Tages, diskutierten über Berufswünsche – vom Polizeitaucher über die Reiterin bis zur Schmetterlingstänzern war alles vertreten – und den richtigen Fußballverein. Dann gab es für die kleinen Besucher ausnahmsweise schon vor dem Mittagessen eine Runde Gummibärchen, ja, und dann machten sie sich auch schon wieder auf den Weg zurück in die Kinderkiste.