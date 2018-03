Es geht mal wieder ins Dunkle, für einige der „Ochtruper Lichtmaler“, das Orga-Team mit Steffi Herrmann , Chris Tettke, Timo Rolofs und Jörg Freermann sowie etliche Jugendliche im Alter bis zu 14 Jahren. Sie haben am morgigen Samstag im Rahmen des Kulturrucksacks die Möglichkeit, auszuprobieren, wie mit Hilfe von Taschenlampen, LED-Lichtanzügen und LED-Zubehör Lichtbilder hergestellt werden können.

Mitgebrachte Lichtquellen sind dabei immer willkommen. „Und weil natürlich nur im Dunkeln experimentiert wird, müssen die Teilnehmer nicht nur in dunkler Kleidung erscheinen, sondern auch eine Kamera mit Stativ mitbringen“, kündigt das Orga-Team an. Es hält selbst zwei Stative vor. Die Teilnehmer müssen nicht eine teure Spiegelreflexkamera zur Aktion mitbringen. Die Kamera sollte lediglich über verschiedene Zeiteinstellungen verfügen wie etwa eine Bridge- oder Systemkamera. Ein Smartphone sei fehl am Platz. Während der Aktion fungieren die Teilnehmer immer mal wieder als Modelle, um die Lichter in die richtigen Positionen zu bringen. „Die Ergebnisse in den vergangenen Jahren waren so gut, dass wir hoffen, vielleicht den einen oder anderen neuen Effekt zustande zu bringen“, schreibt das Orga-Team. Wichtig sei in erster Linie der Spaß und die gute Laune. Treffpunkt am Samstag ist um 19 Uhr der Bahnhof. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal zwölf Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren begrenzt. Beginn ist um 19 Uhr, das Ende gegen 22 Uhr.