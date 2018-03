Nach dem Frost kam der Regen

„Wir sind vom Regen in die Traufe gekommen, oder vielleicht sollte man besser sagen, vom Frost in den Regen“, sagt Holger Reckling und lässt den Blick etwas genervt gegen Himmel wandern. Beim Ortstermin am Donnerstagmorgen sind die Temperaturen zwar nicht mehr eisig, dafür tröpfelt es beständig aus tiefhängenden Wolken auf den Baustellenleiter und seine Kollegen von der Firma Benning, die derzeit die Wallanlagen an der ehemaligen Bastion umgestalten.

Nach dem Frost, bei dem der Mörtel nicht verarbeitet werden kann, spült nun der Regen das Fugenmaterial wieder her­aus. Außerdem ziehe das Wasser in die Steine. Auch deshalb ist von der so gut wie fertiggestellten neuen Sandsteinmauer derzeit wenig zu sehen. Die Handwerker haben sie sicher in Folie eingepackt – letzte Woche sorgte ein wärmendes Vlies dafür, dass nichts abplatzte.

Umgestaltung der Bastion: Frost und Regen sorgen für Verzögerun 1/19 Erst frostige Minustemperaturen, jetzt fieser Regen: Die Witterung setzt den Mitarbeitern der Firma Benning aus Münster, die mit der Umgestaltung der ehemaligen Bastion beschäftigt sind, erheblich zu. Trotzdem ist Baustellenleiter Holger Reckling zufrieden mit dem Fortgang. Foto: Anne Steven

„Das machen Herr Reckling und seine Kollegen sehr gut“, freut sich Bauamtsleiterin Karin Korten beim Ortstermin über die sorgsam gepflegte Baustelle. Nur hier und da lugt ein leuchtendes Stück Sandstein unter der schützenden Folie hervor. „Das helle Gelb ist natürlich nur von kurzer Dauer. Dessen muss man sich bei Sandstein bewusst sein“, weiß Karin Korten, dass die neue Bastion rasch Patina ansetzten wird. In der Verarbeitung sind die Steine aus Gildehaus nicht gerade handlich. Etwa 30 bis 40 Kilogramm wiegt einer, die Ecksteine bringen sogar bis zu 300 Kilogramm auf die Waage. Letztere werden mit Hilfe einer sogenannten Versetzzange an ihren Bestimmungsort befördert.

Trotz der schlechten Witterung sind die Arbeiten bisher gut vorangekommen. Nach der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts Mitte Dezember ist jede Menge passiert. Holger Reckling und seine Kollegen haben die Fundamente für die neue Bastion hergestellt. Darauf kam besagte Sandsteinmauer zum Stehen, die nun nur noch isoliert werden muss. In diesem Zuge werden außerdem noch einige Kabel für die Beleuchtung verlegt.

Ebenfalls fertig und durch zahlreiche Anschlusseisen gut sichtbar, sind die Fundamente für die zweite, äußere Mauer der künftigen Bastion. Zwischen den beiden Mauern soll später die Rampe verlaufen, die einen barrierefreien Zugang zur Wallanlage ermöglicht.

Und auch Kinder werden später einmal die Bastion erklimmen können. Dafür ist bereits ein entsprechendes Spielgerät in Arbeit. Die Firma Ghepetto aus Bremen fertigt es ganz individuell für die neue Wallanlage an. Aufgestellt wird es aber erst zum Schluss. Gerade laufen die Vorarbeiten für die Fundamente. Sollte das Wetter in den nächsten Tagen mitspielen, wollen Holger Reckling und seine Leute die Maurerarbeiten abschließen und sich um die Entwässerung kümmern.

So gut wie abgeschlossen haben auch die Archäologen ihre Arbeit an der Bastion. Die Auswertung steht allerdings noch aus. „Die Dokumentation geht später an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe“, erklärte Bianke Kösters vom Bauamt das Prozedere.

Und während die Witterung als Spielverderber daherkommt, könnte die Stimmung auf der Baustelle kaum besser sein. „Die Zusammenarbeit klappt hervorragend“, lobt Holger Reckling das gute Miteinander sowohl mit der Stadt und den Archäologen als auch mit den zahlreichen Zaungästen, die gerne auf einen Plausch mit den Arbeitern an die Absperrungen kommen, sie aber nicht übertreten.