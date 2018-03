„Vor 2000 Jahren ging Jesus auf seinem Weg mit dem Kreuz. Er geht diesen Weg bis heute: mitten unter uns und mit uns zusammen. Sein Kreuzweg kreuzt unseren Alltag. Das ist die Kernbotschaft unseres pastoralen Handelns: Sie erzählt vom Tod und von der Auferstehung Jesu Christi und davon, dass dieser Weg Jesu auch unser eigener, persönlicher Weg mit Gott und zu Gott ist“, schreiben die Kirchengemeinden in einer Einladung. Der diesjährige Jugendkreuzweg unter dem Motto „#beimir“ „legt Zeugnis ab, dass Gott in Jesus dort ist, wo Leid jetzt entsteht, wo Menschen hier und jetzt leiden. Das fordert uns persönlich heraus, ihn in unser Leben zu lassen, uns für ihn zu entscheiden und danach zu handeln“. Dies zu tun und sich mit dem Kreuzweg Jesu und seinem Weg mit uns heute auseinanderzusetzen, dazu laden die Kirchengemeinden ein. Der Jugendkreuzweg beginnt um 19 Uhr in der Lambertikirche und endet gegen 20 Uhr in der evangelischen Kirche. Anschließend sind alle Teilnehmer zu einem Imbiss ins Gemeindehaus eingeladen.