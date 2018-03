Zuerst legten sich 14 türkische Stirnen am Donnerstagmorgen im Autoservice Dinkhoff in Falten. Aber als die Übersetzerin dann ihren Dienst tat, reckten sich ebenso spontan mindestens 14 türkische Daumen in die Höhe. Sozusagen im Schnellverfahren hatten die Besucher begriffen, was mit einem „1a-Service“ in der Kfz-Branche gemeint ist und warum das Autohaus Dinkhoff dieses Logo ziert.

Die Schulleiter aus den türkischen Regionen Bursa und Gaziantep sind derzeit zu Besuch im Münsterland, um unter anderem von der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf, aber eben auch in Handwerksbetrieben vor Ort Anregungen für ihr heimisches Projekt „Berufsausbildung und Beschäftigungsförderung für syrische Flüchtlinge in der Türkei“ zu bekommen. „Und da bot sich der Betrieb von Günter und Timo Dinkhoff in Ochtrup geradezu an“, informierte Frank Tischner, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft im Büro der Kfz-Werkstatt.

Dort sind derzeit ein junger Mann aus Syrien und ein junger Kosovo-Albaner in der Ausbildung. „Mir ist es wichtig, jungen Menschen, die in Not sind, ein Stück weit zu helfen, und freue mich, dass dies in unserem Betrieb bisher bestens geklappt hat“, informierte er die interessierten Besuch, zu denen sich auch noch drei Vertreter der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) gesellt hatten.

Der Umstand einer qualifizierten Ausbildung und die weitreichende Unterstützung durch die Kreishandwerkerschaft sowie die ehrenamtlichen Anstrengungen von Günter und Timo Dinkhoff im Prüfungswesen für das mittelständische Kfz-Gewerbe brachte einer der türkischen Schulleiter anerkennend auf den Punkt: „Sie wollen jungen Menschen nicht einfach Fische verkaufen, sondern Sie zeigen ihnen, wie man Fische fängt“.