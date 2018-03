Konzentration auf Positives

Hinter dem Titel verbirgt sich allerdings nicht die Unternehmensgeschichte ihrer Familie. Der Inhalt ist eher ein Ratgeber für ein zufriedenes Leben. „Das Dankbar-Prinzip“ steht für Dankbarkeit, die aus dem Herzen kommt, die aber leider im Alltagsmechanismus viel zu oft untergeht. „Wir sehen viele Dinge in unserem Leben als selbstverständlich an, anstatt sie wertzuschätzen“, bemerkt Sabine Dankbar. Viele Menschen würden von einer Sehnsucht nach Anerkennung gesteuert, wollten es allen Recht machen und würden sich dadurch permanent unter Druck setzen. „Wenn man auf allen Ebenen perfekt sein möchte, ist der Alltag eine dauerhaft logistische Herausforderung“, fährt sie fort und spricht auch das ständige Konkurrenzdenken an.

Doch was hat all das mit Dankbarkeit zu tun? Wer die Fähigkeit hat, dankbar auf sein Leben zu schauen und die positiven Seiten zu entdecken, lebt nach Meinung der Autorin zufriedener als jener Mensch, der stets neidvoll auf den anderen schaut. „Dankbare Menschen erleben seltener nachtragende Emotionen und kommen mit Stress besser zurecht. Sie gehen liebevoll mit sich und anderen um, sind zufriedener und glauben an eine höhere Kraft. Sie konzentrieren sich auf die positiven Dinge und können diese voll ausschöpfen“, skizziert Dankbar.

Wenn ein Mensch keine Dankbarkeit kenne, fehle ihm ein wichtiges Stück seines Lebens, findet die 52-Jährige. „Wir sind nicht dankbar, weil wir glücklich sind. Nein, wir werden glücklich, wenn wir dankbar sind“, sagt sie und beschreibt die Basis des „Dankbar-Prinzips“, das aus sieben Räumen besteht: Dankbarkeit als Weg zur Zufriedenheit. Akzeptieren, was nicht zu ändern sei. Neugierde als Tor zu neuen Erfahrungen. Konfliktfähigkeit als Schlüssel zur Gelassenheit. Balance zwischen weglassen, loslassen und sich auf Neues einlassen. Achtsamkeit, um aus inneren Quellen zu schöpfen. Reflexion, um verborgene Potenziale zu entdecken.

Die Besucher der Lesung nehmen an diesem Nachmittag etliche Impulse mit nach Hause, um im Buch ihres eigenen Lebens die positiven Seiten zu entdecken, für die es sich lohnt dankbar zu sein.