Fliegenschiss rettet Märchen

Seine großen und kleinen Zuschauer nimmt Stefan Maatz von Theater Con Cuore am Donnerstagnachmittag bereits nach wenigen Sekunden für sich ein. Schniefend, prustend und hustend schlurft er als verschnupfter Komponist Sergei Prokofjew über die Bühne des Theaters für Kinder und klagt dem kichernden Publikum sein Leid: Er hat seinem Patenkind Peter versprochen, ein musikalisches Märchen für ihn zu schreiben. „Aber wie soll ich komponieren, wenn der Kopf hämmert wie ein Presslufthammer“, lässt er schnaufend vernehmen.

Im Anschluss an das Theaterstück durften die kinder mit den Figuren auf Tuchfühlung gehen. Foto: Anne Steven

Glücklicherweise kommt ihm eine Fliege zur Hilfe. Sie hinterlässt „Spuren“ auf seinem Notenblatt. „Die Fliege hat geschissen“, tönt es dem Komponisten auf Nachfrage lauthals aus dem begeisterten Publikum entgegen. Es sind nur drei oder vier kleine schwarze Punkte, die nun das zuvor leere Notenblatt zieren. „Es ist nicht alles, aber ein Anfang“, meint der Komponist und öffnet einen großen Koffer auf der Bühne, in dem er sein Orchester versteckt hat.

Nacheinander stellt er den Kindern im Publikum nun die Protagonisten seines musikalischen Märchens vor. Da ist die Ente, der er die Oboe zuordnet, „weil sie genauso watschelig ist“. Immer wenn der kleine Vogel auftritt, spielt die Flöte, weil sie genauso leichtfüßig klingt. Die Katze wird der samtpfotigen Klarinette zugeordnet und das dickbauchige Fagott dem Großvater. Betritt der Wolf die Szenerie spielt das bedrohlich klingende Horn, bei den beiden Jägern kommt die Pauke zum Einsatz und wenn Peter in Erscheinung tritt, spielt die unbeschwerte Geige.

Die Kinder im Publikum verfolgen gespannt, wie der Komponist auf dem Deckel seines Koffers eine kleine Bühne aufbaut: Das Haus des Großvaters mit dem Zaun drumherum, dessen Tor immer geschlossen bleiben muss, falls der Wolf aus dem dahinterliegenden Wald kommt, der Teich und die Wiese.

Das Stück nimmt seinen Lauf. Und es wird schnell hochdramatisch, als die Ente versucht, sich vom Teich ins sichere Haus zu retten. Doch das verschlossen Tor wird ihr zum Verhängnis, die warnende Rufe der Kinder („Entchen, pass auf!“) kommen zu spät. Sie wird vom Wolf gefressen. Doch Peter will dem Wolf eine Lektion erteilen und fängt ihn mit einer List. Der Bösewicht wird von Peter, dem Großvater, dem Vogel, der Katze und den beiden Jägern in den Zoo gebracht, wo er über seine böse Tat nachdenken soll. Und ganz leise ist das Quaken der Ente zu hören, denn der Wolf hat sie in der Eile nicht gefressen, sondern nur verschluckt. Ente gut, alles gut, könnte man also sagen.