Kuriose Gestalten auf dem Schulhof

Es war schon ein merkwürdiger Anblick, der sich Freitag auf dem Schulhof des Gymnasiums bot. Da schauten nicht nur die französischen Austauschschüler, die derzeit in Ochtrup zu Besuch sind, ziemlich verdutzt. Die Schüler des diesjährigen Abiturjahrgangs steckten in kuriosen Verkleidungen. Mit der traditionellen Mottowoche, in der sich die Schüler jeden Tag einem anderen Thema entsprechend verkleiden, feiern sie die letzten Unterrichtstage ihrer Schulzeit.

Los ging es am Montag mit dem Motto „Zurück in die Vergangenheit“, das die angehenden Abiturienten kostümtechnisch vielfältig interpretierten. Von Steinzeitmenschen über Hippies bis hin zum Erstklässler war alles dabei, was die Mottenkiste hergab.

Einen Tag später bedienten sich die Schüler dann am Kleiderschrank der Großeltern. Mit herrlich-altmodischen Kostümen schoben sie Rollstühle und Rollatoren über das Schulgelände und machten mit ihrer Rentner-Polonaise in den Pausen auch den Kreisverkehr am DOC unsicher. „ASSIturienten im Brennpunkt“ lautete das Motto am Mittwoch, bevor am Donnerstag zünftige Oktoberfest-Kleidung auf dem Programm stand.

Neben den kuriosen Kostümen machten die Schüler in den Pausen und Freistunden aber auch mit ihrer Feierfreudigkeit auf sich aufmerksam. Bereits ab 7 Uhr morgens präparierten sie ihr Areal auf dem Parkplatz mit Absperrband, rollten Kabel aus und bauten Bänke auf. Auch eine kleine Feuerstelle durfte angesichts der kühlen Temperaturen nicht fehlen. In der Schule verschwanden aus einigen Räumen die Stühle, der Unterricht anderer Klassen wurde durch spontane Tanzeinlagen unterbrochen und das Treppenhaus durch kurze Sitzblockaden versperrt.

Zwar stießen die Schüler mit ihrer Heiterkeit nicht bei allen Lehrern und Anwohnern auf Begeisterung, hielten sich aber – abgesehen von ein paar Ermahnungen bezüglich der Musiklautstärke – an zuvor besprochene Vereinbarungen. „Auf die Klausurpläne der anderen Jahrgänge haben wir natürlich Rücksicht genommen“, so Jahrgangssprecherin Henrika Heitmann.

Mottowoche der Abiturientia 2018 1/72 Ihre Mottowoche zelebrierten in den vergangenen Tagen die Abiturienten des Städtischen Gymnasiums. Am Freitag stand dann der letzte Schultag vor den Prüfungen auf dem Programm. Foto: Almuth Rusteberg

Als sie und ihre Mitschüler am Freitag passend zu ihrem Abimotto „Mafiabi – Zwölf Jahre unorganisiertes Verbrechen“ aus dem Unterricht kamen, schwang aber auch eine Portion Wehmut mit, vereinzelt kullerten gar ein paar Tränen. Es war ihre letzte Stunde an der Schule. Jetzt stehen nur noch die entscheidenden Abiturprüfungen an.

„In dieser Woche war jeder Tag ein Highlight“, berichtete Helen Dankbar und Marieke Bos ist sich sicher: „Diese Woche hat uns als Jahrgang noch mal richtig zusammengeschweißt.“

Bis in die Abendstunden saßen die Schüler täglich zusammen auf dem Parkplatz; am Freitag ließen sie die Woche mit einer gemeinsamen Jahrgangsparty ausklingen. Jetzt aber heißt es erstmal, sich ausgiebig dem Unterrichtsstoff der vergangenen zwei Jahre zu widmen – schließlich stehen die entscheidenden Prüfungen noch bevor.