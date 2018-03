„Wir würden es wieder machen“

„Lecker“ sagt Théo akzentfrei und voller Überzeugung als Antwort auf die Frage, wie er das deutsche Essen findet. Während der vergangenen Woche hat der französische Austauschschüler bei seinem Gastbruder Steffen und dessen Familie in Langenhorst gewohnt. Und er hat festgestellt, dass das „petit déjeuner“ (Frühstück) in Deutschland alles andere als „petit“ (klein) ist. „Bei uns in Frankreich gibt es Croissants mit Konfitüre. Und hier – beaucoup, très beaucoup“, schwärmt er mit einem strahlenden Lächeln und erzählt von Brötchen, Wurst, Käse, Eiern, Gurken und so weiter.

Natürlich ist Théo nicht allein wegen der deutschen Esskultur nach Ochtrup gekommen. „Ich liebe die deutsche Sprache. Darum bin ich froh über diesen Austausch. Und ich habe in dieser Woche viel deutsches Sprechen dazugelernt“, sagt er. Auch Steffen hat von seinem Gastbruder profitiert. „Wir haben mal Deutsch, mal Französisch gesprochen. So konnte ich auch von Théo lernen“, erzählt er.

46 französische Schüler nahmen in diesem Jahr an dem Austauschprogramm zwischen dem Städtischen Gymnasium und den Collèges Estaires und Merville teil. Eine Woche lang lebten sie in ihren Gastfamilien, unternahmen Ausflüge nach Münster und Bremen, erlebten den deutschen Schul- und Kindergartenalltag und lernten das Ochtruper „savoir vivre“ kennen. Trotz des vollen Programms blieb aber auch noch Zeit, mit den Gastfamilien etwas zu unternehmen.

„Das war eine megaspannende Woche für unsere komplette Familie“, berichtet Silvains Gastmutter Annika Strutz. Ihr Sohn Peter und Silvain hätten prima miteinander harmoniert und sprachlich voneinander gelernt. Anfangs sei Silvain eher zurückhaltend gewesen. „Aber dann haben wir ‚UNO’ gespielt, und da war der Bann gebrochen. Da kam er aus sich heraus“; bemerkt sie schmunzelnd. Ein Schüleraustausch ist ihrer Meinung nach für die Schüler – in manchen Fällen auch für Eltern – „une bonne occasion“ (eine gute Gelegenheit), um den Wortschatz einer Fremdsprache zu festigen und zu erweitern.

Das hat auch Marion Struck festgestellt, als Tochter Melanie im vergangenen Herbst von ihrem Austauschbesuch in Frankreich zurück kam. „Vor allen Dingen die Aussprache hatte sich gebessert“, sagt sie. „Diese Austauschwoche in Frankreich“, bekräftigt Melanie, „war für mich eine neue Spracherfahrung. Außerdem ist es interessant, mal zu gucken, wie die Leute in anderen Ländern leben.“ Melanies Freundin Luzie stimmt ihr zu. Sie und ihre Eltern hätten gern auch eine Austauschschülerin aufgenommen. „Aber die hat leider kurzfristig abgesagt“, bedauert Luzie.

Paul und Clément kennen sich schon ein wenig aus in deutschen Landen. Sie nehmen bereits das zweite Mal am Austausch teil. „Weil Ochtrup eine schöne Stadt ist, und weil man Gelegenheit hat, deutsch zu sprechen“, berichten sie am Freitagabend während der Abschiedsfete im Foyer des Gymnasiums.

Pauls Gastvater Norbert Thihatmar hat festgestellt, dass sein französischer Gast schon einen recht guten deutschen Wortschatz hat. Für seine Familie war die Woche mit einem Austauschschüler eine neue und positive Erfahrung. „Wir würden es immer wieder machen“, erklärt er unisono mit Stefan Wenningmann „Bei nächster Gelegenheit stellen wir uns gern wieder als Gasteltern zur Verfügung. Es profitieren doch alle von so einem Austausch“, bemerkt Wenningmann und blickt auf interessante Tage mit Gastschüler Yorik zurück, dem Jungen mit der Gitarre, der seine Mitschüler beim Abschiedssong im Foyer des Gymnasiums instrumental begleitet. Als Dankeschön an die Gastfamilien und das Organisationsteam des Städtischen Gymnasiums für ihr Engagement und ihre Herzlichkeit.