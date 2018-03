Sparkassen-Vorstandsmitglied Peter Hensmann begrüßte die Vertreter der Gruppen und Vereine. Die stellvertretende Bürgermeisterin Christa Lendrich dankte allen für ihren Einsatz und ihr Engagement – allen voran dem Dreigestirn. „Es herrschte eine tolle Atmosphäre“, berichtete sie über die Karnevalsession in Ochtrup.

In diesem Jahr nahmen über 50 Wagen und Fußgruppen am Ochtruper Rosenmontagszug teil. Einige von ihnen wurden am Freitagabend prämiert. Insgesamt schüttete der Förderkreis Kinderkarneval 3035 Euro an Preisgeldern aus. Den ersten Platz bei den Fußgruppen sicherte sich die Gruppe „DuDiDra“ mit dem Motto „Schneemänner“. Bei den Motivwagen machte der Schützenverein Welbergen mit „Walburga von Welbergen“ das Rennen.

Der Präsident des Förderkreises, Josef Pieper, zog für die Session ebenfalls ein positives Fazit. „Super Wagen, super Gruppen und fantasievoll wie immer“, beschrieb er den Karneval 2018. Viele neue Ideen hätten den Ochtrupern wie auch in den vergangenen Jahren ein buntes Fest mit reichlich Spaß beschert.