  Vom Geheimnis des Osterfestes

Dieses Kreuz hat Schwung. Trotz Scheitern, Ausgegrenzt-Sein, Angst und Hilflosigkeit. Ganz zum Schluss des ökumenischen Jugendkreuzweges am Freitagabend in der evangelischen Kirche lenkt Pfarrer Stefan Hörstrup den Blick der vielen Jugendlichen am Beginn der Passionszeit auf diesen hoffnungsfrohen Aspekt. „Solch ein Kreuz, wie wir es hierhin in Einzelteilen getragen und zusammengesteckt haben, weist auch auf die Botschaft der Auferstehung, das Geheimnis des Osterfestes hin.“ Und das habe mit der Notwendigkeit zu tun, sich auf den Weg zu machen, hinzuschauen, was um einen herum passiere und das sei nicht nur hell, vertraut oder angenehm.

Schon auf dem Weg in die Bänke der Kirchenschiffe von St. Lamberti, wo diese abendliche Denk-nach-Feier beginnt, stolpert der Besucher geradezu über ein auf den Boden gesprühtes Bild des leidenden Christi mit Dornenkrone, der trotzdem die Hände öffnet, einladend und zugewandt wirkt. Die Vorbereitungsteams aus der evangelischen Gemeinde um Pfarrerin Heike Bergmann und Jennifer Feldevert sowie aus St. Lambertus um Kaplan Thomas Berger und Pfarrer Stefan Hörstrup, die mit vielen jungen Mitstreitern diesen „Kreuzweg“ vorbereitet und in starken Bildern und Texten gestaltet haben, geht es darum, die Leidensgeschichte Jesu mit erlebten Alltagssituationen der Jugendlichen zu spiegeln. Und da sind dann (Vor-)Verurteilung, Ausgrenzung, Verspottung, Einsamkeit und Scheitern in dieser Gegenüberstellung atemraubend aktuell. So wie der Einfall, den Hashtag (#) der kursierenden digitalen Kurznachrichtendienste, dieses Schlagwortzeichen – bezeichnenderweise ein Doppelkreuz – mit Bibel- und Meditationstexten zu verschränken: „#beimir“.

Ökumenischer Jugendkreuzweg in Ochtrup 1/41 Unter dem Hashtag #bei mir begaben sich Jugendliche und Seelsorger der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Ochtrup und Metelen am Freitagabend auf den ökumenischen Jugendkreuzweg 2018. Foto: Martin Fahlbusch

Die Kirchenschiffe in St. Lamberti sind ordentlich besetzt für einen Freitagabend und nach einem Weg durch die Stadt zur evangelischen Kirche ist auch die noch gut gefüllt. Wechseln farbiges Licht und Lichtbildinstallationen bestimmen die Atmos­phären in beiden Gotteshäusern sowie Alltagsbilder, in aller Regel in Grautönen gehalten, in denen man immer wieder die farblich etwas auffallendere, stilisierte und modern gestaltete Person Jesu entdecken kann.

Und dann ist da noch diese immer wiederholte Liedzeile: „Was mich bewegt, aufs Kreuz gelegt.“ Die ist auf eine interessante Weise doppeldeutig und prägend für diesen Abend. So können die Anwesenden auf die Balken des Kreuzes, die in der Lambertikirche verteilt sind, mit besonderen Stiften ihre Gedanken, Versäumnisse, Fehler, Ängste oder Unzulänglichkeiten schreiben: „Was mich bewegt, aufs Kreuz gelegt“. Was da schriftlich niedergelegt wurde, kann aber erst nach dem Gang durch die Stadt in der evangelischen Kirche auf dem zusammengesetzten Kreuz gelesen werden, wenn Schwarzlicht die Schrift sichtbar macht. Und es bleibt eben auch die Alltagserfahrung „aufs Kreuz gelegt zu werden“ sowie die nachdenkliche und verunsichernde Frage, ob dieses Kreuz das, was jeden Einzelnen bewegt, denn auch „trägt und hält – in meiner Welt“ – wie im Liedtext zögerlich nachgefragt wird.

Einen Hinweis, eine Lösungsperspektive, bieten die Konfirmanden in ihrem gemeinsam vorgetragenen Lied: „Wo ein Mensch sich selbst verschenkt, und den alten Weg verlässt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht.“

Eine in vielfacher Weise beeindruckende, aber auch nachdenklich machende Feier, die am Ende dann doch der Alltag irgendwie wieder ein Stück einholt – nicht schlimm, aber bemerkenswert normal.

Die Situation könnte man als „Die umgekehrte Speisung der Fünftausend“ beschreiben. Im Bibeltext wird von fehlenden Broten und Fischen für die Vielen erzählt. Am Freitagabend war es andersherum. Die Vorbereitungsteams hatten eine Menge Pizza zur Stärkung nach dem Jugendkreuzweg im evangelischen Gemeindehaus vorbestellt. Nachdem Schlusssegen leerte sich aber der hintere Teil der Kirche durchaus spontan und schnell. Denn da waren ja sicherlich noch die Verabredungen zum beginnenden Wochenende. Aber auch dieses Stück „Überversorgung“ lösten die Vorbereitungsteams ähnlich souverän wie die gesamte Gestaltung des Jugendkreuzweges.