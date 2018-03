„Wer hat heute noch nicht geduscht?“, fragte Kaplan Thomas Berger , als er am Sonntagmorgen auf dem Pausenhof der Von-Galen-Schule in Welbergen mit Weihwasser die zahlreichen bunten Palmstöcke segnete. Zum Start in die „heilige Woche“, wie Thomas Berger es formulierte, waren vor den Gottesdiensten der Pfarrei St. Lambertus viele Kinder zur Weihe der Palmstöcke gekommen, mit denen sie Jesus symbolisch den Weg weisen wollen.

Palmweihe 2018 in Welbergen 1/35 Auf dem Hof der Von-Galen-Schule in Welbergen segnete Kaplan Thomas Berger am Sonntag die Palmstöcke und Palmzweige. Danach zogen die Gläubigen in einer Prozession zur St. Dionysius-Kiche, um dort die heilgie Messe am Palmsonntag zu feiern. Auf dem Hof der Von-Galen-Schule in Welbergen segnet Kaplan Thomas Berger am 25. März 2018 die Palmstöcke und Palmzweige. Danach ziehen die Gläubigen in einer Prozession zur St. Dionysius-Kiche, um dort die heilgie Messe am Palmsonntag zu feiern. Foto: Maximilian Stascheit

Auf dem Hof der Von-Galen-Schule in Welbergen segnete Kaplan Thomas Berger am Sonntag die Palmstöcke und Palmzweige. Danach zogen die Gläubigen in einer Prozession zur St. Dionysius-Kiche, um dort die heilgie Messe am Palmsonntag zu feiern. Auf dem Hof der Von-Galen-Schule in Welbergen segnet Kaplan Thomas Berger am 25. März 2018 die Palmstöcke und Palmzweige. Danach ziehen die Gläubigen in einer Prozession zur St. Dionysius-Kiche, um dort die heilgie Messe am Palmsonntag zu feiern. Foto: Maximilian Stascheit

Auf dem Hof der Von-Galen-Schule in Welbergen segnete Kaplan Thomas Berger am Sonntag die Palmstöcke und Palmzweige. Danach zogen die Gläubigen in einer Prozession zur St. Dionysius-Kiche, um dort die heilgie Messe am Palmsonntag zu feiern. Auf dem Hof der Von-Galen-Schule in Welbergen segnet Kaplan Thomas Berger am 25. März 2018 die Palmstöcke und Palmzweige. Danach ziehen die Gläubigen in einer Prozession zur St. Dionysius-Kiche, um dort die heilgie Messe am Palmsonntag zu feiern. Foto: Maximilian Stascheit

Auf dem Hof der Von-Galen-Schule in Welbergen segnete Kaplan Thomas Berger am Sonntag die Palmstöcke und Palmzweige. Danach zogen die Gläubigen in einer Prozession zur St. Dionysius-Kiche, um dort die heilgie Messe am Palmsonntag zu feiern. Auf dem Hof der Von-Galen-Schule in Welbergen segnet Kaplan Thomas Berger am 25. März 2018 die Palmstöcke und Palmzweige. Danach ziehen die Gläubigen in einer Prozession zur St. Dionysius-Kiche, um dort die heilgie Messe am Palmsonntag zu feiern. Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Foto: Maximilian Stascheit

Bereits am Samstag wurden die Palmstöcke auf dem Schulhof der Von-Galen-Schule in Langenhorst gesegnet; am Sonntagmorgen folgten die Weihen auf dem Valverde-del-Camino-Platz, in der Marienkirche sowie an der Von-Galen-Schule in Welbergen. „Während andere Blätter verwelken, bleibt Buchsbaum immer grün. Daher ist es auch ein Symbol für Leben“, erklärte Berger in Welbergen. Dort zogen die Gläubigen nach der Palmweihe zum Gottesdienst in die Kirche.