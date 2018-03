Als erster Vorsitzender wurde Ingo Krabbe bestätigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch Werner Holtmann behält sein Amt als erster Kassierer. Als Beisitzer Stadt fungiert weiterhin Ludger Tillmann. Neuer Beisitzer Lau ist Bernd-Josef Hannekotte – Thomas Stücker stand nach zwölf Jahren Vorstandarbeit nicht mehr zur Verfügung. Auch Heinrich Rotermann räumt seinen Posten nach etwa 28 Jahren Vorstandsarbeit, er bleibt aber dem Vorstand als amtierender Stadtkaiser erhalten. Als neuer Beisitzer Stadt wurde Christian Na­dicksbernd gewählt. Neuer Beisitzer Brechte ist Marcel Lövelt, der somit die Aufgaben von Werner Hölscher übernimmt.

Zu Jugendvertretern wurden Michael Holtmann und Raphael Hölscher bestimmt. Als Unterkassierer sind künftig Frank Stücker, Bernd Rohling, Bernd Regelmann, Josef Rotermann, Tobias Hölscher, Christian Holtmann, Karl-Heinz Hannekotte und Heiner Holtmann tätig. Für die Platzpflege war Benno Tillmann etwa zehn Jahre zuständig. Für ihn übernimmt jetzt ein Dreier-Team die Instandhaltung der Festwiese: Theo Eiling , Heinrich Oelrich und Josef Tillmann.

Vor den Wahlen hatte Vorsitzender Krabbe an die vielen Aktivitäten des vergangenen Jahres erinnert – vor allem an das Schützenfest mit den Vor- und Nachfeiern sowie an das Stadtkaiserfest. Nicht zu vergessen das Maibuchenverzehren: Bei der Veranstaltung stifteten die Festordner das Grillfleisch und baten um eine freiwillige Spende. 650 Euro kamen zusammen und wurden der Kinderkrebshilfe Münster übergeben.

Ein weiteres Thema der Versammlung war die Erhöhung des Beitrags für die Schützenfest-Fähnchen von fünf auf zehn Euro. Dafür erhält der neue König dann 1000 Euro aus der Vereinskasse.

In diesem Jahr findet das Kinderschützenfest am 30. Juni (Samstag) auf dem Hof Eiling statt. Das Sektfrühstück für die Vereinsdamen ist am 4. November (Sonntag) angesetzt. Ihre Generalversammlung mit Festvorstandswahlen halten die Schützen am 30. November (Freitag) ab.

Im Jahr 2021 feiert Lau-Brechte Jubiläum. Die Festfolge wird bereits geplant. Nähere Informationen dazu sollen folgen.