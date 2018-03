„Schmerzensmann“ wiederentdeckt

Bruno Kippelt , Vorstandsmitglied des Heimatvereins, führte mehr als 30 Frauen und Männer auf eine Zeitreise und erläuterte Hintergründe zur Entstehung von Wege- und Hofkreuzen sowie Bildstöcken in der Bauerschaft, schreibt die KAB in einem Pressetext.

Nach dem Treffen am Eingang zum Stadtpark war nach wenigen Metern schon das erste Ziel erreicht. Ross’ Kreuz an der Parkstraße habe eine bewegte Geschichte während der Zeit des Nationalsozialismus durchgemacht. Leider seien schon viele Zeitzeugen verstorben, so dass es schwierig sei, zuverlässige Quellen für die Erforschung der Vergangenheit zu bekommen, bedauerte Kippelt. Er rief die Gruppe dazu auf, die Geschichte der Gedenk- und Gebetsstätten wach zu halten und Informationen an den Heimatverein weiterzugeben, der diese für nachfolgende Generationen zusammentragen und erhalten möchte.

„Viele Kreuze und Bildstöcke sind in großer Not oder in großer Dankbarkeit errichtet worden“, wusste Kippelt zu berichten. Ob als Abschiedsgeschenk für eine Ordensfrau, als Dank für einen Hoferben oder als Gebetsstätte, als Station auf Prozessionswegen oder als Ehrenmal für gefallene Soldaten in den beiden Weltkriegen – Anlässe für die Errichtung eines Kreuzes oder eines Bildstockes gab es genug. Oft hätten sich Nachbarschaften zusammengefunden, die nicht nur für die Finanzierung sorgten, sondern auch die Pflege der Stätten übernahmen, so Kippelt.

Eine Christus-Figur, die lange Jahre in der Lambertikirche gestanden hatte, spürte die Gruppe der KAB am Seiteneingang zum Friedhof Oster auf. Sogar Pfarrer em. Ludger Bügener, der an einer Lourdes-Grotte zum Marienlob einlud, war der Verbleib der Statue nicht bekannt gewesen. Die dauerhafte Aufstellung am Friedhofseingang sei ein würdiger Standort, befand die Gruppe, und so war es ein ganz besonderes Erlebnis, die Statue des „Schmerzensmannes“ wiederentdeckt zu haben.

Noch zu weiteren Stationen in der Oster führte die Erkundungstour, zu denen Bruno Kippelt eine Fülle von Informationen geben konnte. Zum Abschluss der Tour luden Ewald und Hanni Bertels zu einer Erbsensuppe ein.

Die aufschlussreiche Veranstaltung und die starke Resonanz seien Auftrag für die KAB, ein solches Angebot zu wiederholen, wird KAB-Vorsitzender Arnold Hoppe abschließend im Pressetext zitiert.