Jedes Kind darf so sein, wie es ist

„Das ist Judith, das ist Sabrina, daneben Verena und Indra und der heißt Jürgen.“ Ohne zu zögern, wandert der Finger von Erzieherin Iris Dinkhoff die Reihen der Kinder auf dem Foto entlang. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1989. Sie zeigt die Mädchen und Jungen der damaligen gelben Gruppe im Kindergarten St. Lamberti. Iris Dinkhoff machte damals in der Einrichtung ihr Praktikum. Aus den Kindern von einst sind längst Erwachsene geworden. Doch die Kita an der Hellstiege gibt es immer noch. Am 14. April feiert sie ihren 50. Geburtstag.

Bei der Eröffnung 1968 trugen die Kinder eine Figur des Heiligen Lambertus in de n Kindergarten. Foto: Privatarchiv Josef Pieper

Gemeinsam wühlen sich Iris Dinkhoff und ihre Chefin Brigitte Feldevert durch einen ganzen Stapel alter Fotos. Ein paar Aufnahmen sind schon 50 Jahre alt. Ungewohnt streng und aufgeräumt wirken die Gruppenräume darauf. Der gleiche Raum heute kommt deutlich kindgerechter daher.

Blick in den Gruppenraum 1968. Foto: Archiv Kindergarten St. Lamberti

Die beiden Erzieherinnen besuchten selbst als Kinder die

Blick in den Gruppenraum 2018. Foto: Anne Steven

Einrichtung, in der sie heute arbeiten. „Ich musste damals zu Mechthild noch ‚Fräulein Mechthild’ sagen. Heute ist sie meine Kollegin“, erinnert sich Iris Dinkhoff schmunzelnd an die strengen Umgangsformen des Jahres 1979. Zum Glück sei das heute anders.

Doch das ist nicht die einzige Veränderung – immerhin hat der Lamberti-Kindergarten ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel. „Die Kinder waren früher selbstständiger, oder?“, meint Iris Dinkhoff. Heute müsse man die Mädchen und Jungen manchmal zum freien Spielen anleiten. „Das war früher nicht so“, findet die 45-Jährige.

Ihre Chefin Brigitte Feldevert nickt. Doch in der heutigen Zeit hätten die Kinder oftmals gar nicht mehr die Möglichkeit, ihre Kreativität ins Spiel einzubringen. Ein Beispiel: Lego. Früher gab es meistens viele verschiedene bunte Steine, mit denen der Nachwuchs mal ein Feuerwehrhaus, mal einen Bauernhof, aber auch ein Auto oder einen Hubschrauber bauen konnte. Heute gebe es meist fertige Bausätze, mit denen dann ein perfektes Feuerwehrhaus entstehe – aber eben meist auch nur das.

Besuchten Kinder früher meist vom vierten bis zum sechsten Lebensjahr eine Kita, dehnt sich diese Zeitspanne heute oftmals auf bis zu fünf Jahre aus. Denn theoretisch – aber das ist im Lamberti-Kindergarten die Ausnahme – darf der Nachwuchs bereits ab einem Alter von vier Monaten die Einrichtung besuchen.

Im Jahr 2008 wurde der Spielplatz des Lamberti-Kindergartens grunderneuert. Foto: Anne Steven

Wer in den 60er- oder 70er-Jahren aufwuchs, durfte nach dem Kindergarten auch gerne mal alleine nach Hause gehen oder mit dem Fahrrad fahren. „Heute undenkbar“, sagt Brigitte Feldevert. Zum einen hängt das mit dem teilweise deutlich jüngeren Alter der Kinder zusammen, zum anderen gibt es heute mehr Vorschriften. Und so durfte Juwelier Josef Pieper als Kind die paar Meter bis zu seinem Elternhaus an der Laurenzstraße ganz selbstverständlich alleine laufen. Seinem Sohn blieb diese Freiheit verwehrt, erzählen die beiden Erzieherinnen. Während es vor 50 Jahren genügte, den Kindern das Öffnen des Putzmittelschranks zu verbieten, muss dieser heute mit einem Schloss gesichert werden. In jedem Waschbecken braucht es heute Unterlegscheiben im Abfluss, damit kein Kind seine Finger hineinsteckt, und der Zugang zur Küche muss dem Nachwuchs aus hygienischen Gründen verwehrt werden.

Doch der Kindergarten ist auch offener geworden. Es gibt ein sogenanntes teiloffenes Konzept. Das heißt: Die Kinder dürfen nach Absprache auch in anderen Gruppen oder beispielsweise auch mal zu viert in der Turnhalle spielen. „Früher musste man als Erzieherin immer alle Kinder zu jeder Zeit im Blick haben. Das ist heute deutlich lockerer“, erzählt Brigitte Feldevert. Und auch beim Basteln und Malen gibt es kaum noch Schablonen und Vorlagen. Die Kinder haben mehr Freiheiten, können sich kreativ ausleben.

Karneval Ende der 60er-Jahre im Kindergarten St. Lamberti. Der heutige Präsident des Förderkreises Kinderkarneval, Josef Pieper (l. mit Kochmütze), wusste schon damals, wie man närrisch feiert. Doch wer feierte mit ihm? Foto: Privatarchiv Josef Pieper

Im Zusammenspiel gelinge so trotz vieler Vorschriften ein fröhlicher und spannender Kindergartenalltag. „Bei uns darf jedes Kind so sein, wie es ist“, betont Brigitte Feldevert. Dieser Grundsatz habe von Anfang an Bestand gehabt.