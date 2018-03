Geld, um ins Lager fahren zu können

Ochtrup -

Auch in der Töpferstadt gibt es Familien, in denen die finanziellen Möglichkeiten deutlich begrenzt sind. Gerade in sozialschwächeren Familien bleibe für Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen meist kaum etwas übrig, weiß Jörg Eßlage vom Jugendcafé Freiraum. Gerade um diesen Kindern und Jugendlichen zu helfen, hat er vor einigen Jahren die Initiative ergriffen.