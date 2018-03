Von Körperverletzung über Einbruch bis hin zu Fahrraddiebstahl: 1349 Strafanzeigen hat die Polizei in Ochtrup im vergangenen Jahr in ihrer Statistik verzeichnet. Damit ist die Kriminalität in der Töpferstadt ganz leicht gesunken. 2016 waren noch 1369 Fälle, also 20 mehr, bekanntgeworden. „Ochtrup liegt im NRW-Trend“, machte Frank Overmann, Leiter des Kriminalkommissariats 21 Steinfurt/Ochtrup, im WN-Gespräch deutlich. Denn landesweit seien die Fallzahlen zurückgegangen. „Das spiegelt sich natürlich mit Ausnahmen auch in den einzelnen Kommunen wider“, sagte Overmann.

Um sieben Fälle gestiegen ist in Ochtrup jedoch die Gewaltkriminalität. Dazu gehören zum Beispiel Raub, Körperverletzung oder Sexualdelikte. 39 Anzeigen zählte die Polizei in der Töpferstadt in 2017. Im Vorjahr hatte sie 32 Fälle in diesem Bereich verzeichnet.

Nach oben geschossen ist die Zahl der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, die bekannt geworden sind. Waren es 2016 noch 37, listet die Statistik nun 77 Fälle auf. Das bedeute aber nicht unbedingt, dass deutlich mehr Menschen Drogendelikte begingen, wie Frank Overmann erläutert: „Das ist Kontrollkriminalität. Je stärker die Polizei in diesem Bereich überprüft, umso mehr Verstöße werden auch festgestellt.“ Und in 2017 habe es einige Schwerpunktaktionen gegeben.

Ihr Augenmerk legten die Beamten in den vergangenen Jahren landesweit auch auf die Einbruchkriminalität. „Da hat die Polizei enorme Anstrengungen unternommen“, stellt Overmann fest. Offenbar mit wachsendem Erfolg, denn in Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Einbrüche zurückgegangen. Ebenso in Ochtrup, wenn auch leicht: 2016 beschäftigte sich die Polizei mit 64 Einbrüchen in Gebäude. Dabei handelte es sich in 48 Fällen um Wohnungen. Im Jahr 2017 gab es in der Töpferstadt noch 63 Einbrüche, 39 Mal sind die Täter in Wohnhäuser eingestiegen.

Im Vergleich mit anderen Kommunen besonders hoch ist in Ochtrup noch immer die Zahl der Fahrraddiebstähle. In 206 Fällen vermissten die Eigentümer ihre Fiets und brachten das zur Anzeige. Ein Erklärungsansatz könnte in der „Verfügbarkeit der Tatmittel“ liegen, wie Overmann erläutert: „Wir haben viele Fälle am Ochtruper Bahnhof sowie am Schul- und Sportzen­trum, wo nun mal zahlreiche Fahrräder abgestellt werden.“ Wichtig sei es, die Räder registrieren zu lassen, betont der Polizist und verweist auf das Projekt „Kein Fahrrad ohne Nummernschild“.