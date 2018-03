Das gemeinsame Konzert findet am 22. April (Sonntag) um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Ochtrup statt. Der Vorverkauf ist bereit gestartet. Karten gibt es in der Buchhandlung Steffers, im evangelischen Gemeindebüro Ochtrup-Metelen und bei Carsjen van Schwartzenberg (Telefon 0 25 53 / 9 83 77). | www.laway.de