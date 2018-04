Der Kran macht den Spielverderber

Die Bodenplatte wurde bereits vor zwei Wochen gegossen. Doch so richtig vorangekommen sind die Arbeiten auf der Baustelle von Familie Hippe/Menze seitdem nicht. Ihr Abenteuer Hausbau geriet erstmals leicht ins Stocken.

Erst waren andere Baustellen ihres Bauunternehmens an der Reihe, dann fiel der Kran aus. „Die Hydraulik war kaputt“, berichtet Vorarbeiter Richard Piela von der Firma TS Bau in der Woche vor Ostern. Zwar stand der Kran nur wenige Häuser weiter auf einer anderen Baustelle, doch das half in diesem Moment wenig. Eine Woche, schätzt der Vorarbeiter, ging durch diese technischen Probleme verloren.

Die Wartezeit nutzten er und sein Kollege Suleymann Alkan, um eine Betonsäule, die für die Statik des Hauses notwendig ist, einzuschalen und zu betonieren. Das war am vergangenen Freitag. Am Dienstag bereiteten die beiden Handwerker die Maurerarbeiten vor.

Abenteuer Hausbau, Teil 3: Verzögerungen 1/37 Verzögerung auf der Baustelle: Erst mussten andere Baustellen vorgezogen werden, dann war der Kran kaputt. Nach dem Gießen der Bodenplatte geriet der Fortgang der Arbeiten auf der Baustelle von Familie Hippe/Menze in Stocken. Am Gründonnerstag starteten dann jedoch endlich die Maurerarbeiten. Foto: Anne Steven

Dazu müssen die Höhen exakt bestimmt werden. Piela nutzt dafür einen Laser. „Wir schaffen jetzt die Grundlagen. Die erste Schicht Steine muss komplett in der Waage sein, sonst wird das ganze Haus nichts“, weiß der erfahrene Maurer. Zunächst sind die Außenwände an der Reihe, dann folgen die Innenwände. Piela hat dafür an den Ecken des künftigen Hauses Eckprofile aufgestellt. Daran entlang spannt er laserunterstützt die Maurerschnur. Die erste Schicht der Porenbetonsteine wird als Kimmschicht bezeichnet. Nur sie werde in der Regel noch gemauert. Die übrigen Steine werden im sogenannten Dünnbettverfahren geklebt. „Das geht schneller“, weiß Piela, und der Kleber sei leichter zu verarbeiten. Sind alle Steine gesetzt, geht es mit der Decke weiter. Dabei wird zunächst eine Filigrandecke aufgelegt – eine etwa fünf bis sechs Zentimeter vorgefertigte Betonplatte. Darauf kommt die sogenannte Eisenbewehrung. Das sind Stahlelemente, die die Deckenplatte verstärken. Ein perfektes Zusammenspiel, da Beton eine hohe Druckfestigkeit, Stahl eine hohe Zugfestigkeit besitzt.

Doch soweit ist es auf der Baustelle von Familie Hippe/Menze noch nicht. Am Donnerstag setzen die Maurer aber zumindest die ersten Steine. Nur Senior Josef Menze war nach eigener Aussage ein bisschen traurig, dass nicht er den ersten Stein setzten konnte. Der Rentner hatte kurz vor den Feiertagen anderes zu erledigen. Doch dieses Versäumnis will Menze unbedingt nachholen. Schließlich geht das Abenteuer Hausbau weiter – allerdings erst nach Ostern.