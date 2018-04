Die Jungbläser kehrten von einem Lehrgang in der Jugendbildungsstätte in Nordwalde zurück, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dazu hatte Landesposaunenwart Daniel Salinga im Namen des Posaunenwerks Westfalen alle Bläser im Alter von acht bis 18 Jahren eingeladen – blutige Anfänger ebenso wie Fortgeschrittene. In kleinen Gruppen, dem jeweiligen Leistungsstand entsprechend, fanden sich so etwa 80 Musiker aus ganz Westfalen zusammen. „Jeder Teilnehmer wird Fortschritte machen“, hatte Salinga in seiner Einladung versprochen – und behielt recht. Neben neuen Stücken lernten die Jungbläser auch die richtige Pflege ihres Instruments.

Nach diesen vielen Eindrücken hat sich der Nachwuchs erst einmal die Ferien verdient. Anders ist es bei dem Hauptchor des Christlichen Posaunenchors Och­trup. Dieser legt sogar Sonderproben für das bevorstehende „Crossover – das andere Orgelkonzert“ ein (14. April um 19.30 Uhr in der Stiftskirche Langenhorst). Außerdem sorgen die Musiker am Ostersonntag beim Osterfeuer an der Felsenmühle ab 18.30 Uhr für die musikalische Untermalung.