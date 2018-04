„Die letzte Anlage hat am Montag zum ersten Mal Strom eingespeist“, berichtete der Geschäftsführer der Bürgerwind Welbergen GmbH & Co. KG stolz. Damit sei es gelungen, den intern gesetzten Termin einzuhalten. Bei einer Inbetriebnahme nach dem 1. April hätte es Abschläge bei der Vergütung des produzierten Stroms geben.

Vollständig fertiggestellt sind die Windkraftanlagen indes noch nicht. „Bisher laufen alle Anlagen im reduzierten Modus“, erklärte Vollenbröker. Fachleute seien damit beschäftigt, die Technik der Windriesen einzustellen und zu justieren. Deshalb könne es durchaus passieren, dass die Anlagen zwischenzeitlich immer mal wieder stillständen. Zum Abschluss erfolge dann noch eine sogenannte 300-Stunden-Wartung, die noch einmal mindestens eine Woche Zeit in Anspruch nehme. Bis die Windkraftanlagen im normalen Betriebsmodus liefen, könnten laut Vollenbröker noch locker zwei bis drei Monate ins Land gehen.

Bis Bürger an dem Projekt beteiligt werden können, wird es voraussichtlich noch sehr viel länger dauern. Vollenbröker und seine beiden Geschäftsführer-Kollegen Werner Kappelhoff und Franz-Josef Münstermann wollen schließlich noch eine zusätzliche Anlage im Schweringhook realisieren. Doch um an den notwendigen Ausschreibungen der Bundesnetzagentur – die gesetzlichen Grundlagen für die Ausschreibungen sind im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geregelt – teilnehmen zu dürfen, braucht es eine Genehmigung. Auf diese wartet die Bürgerwind Welbergen GmbH & Co. KG noch. Die nächste Ausschreibung sei aber ohnehin frühestens am 1. November, so Vol­lenbröker.