Am 1. April bin ich immer besonders auf der Hut. Denn in den vergangenen Jahren habe ich so einige Verwandte und Freunde aufs Korn genommen und fürchte nun Rache. Zu einem meiner liebsten Aprilscherze gehört die Sache mit dem Maulwurf.

Die Zutaten für einen Maulwurfshügel waren im heimischen Gartenzubehör schnell gefunden: Man nehme Blumenerde und Mutterboden, mische beides locker miteinander, befülle damit einen großen Blumentopf, platziere diesen mitten auf dem Rasen, drehe den gefüllten Topf um – et voilà! Jetzt noch mit einem Stöckchen oben auf dem Hügel ein Loch andeuten, und fertig war der Maulwurfshaufen.

Dann hieß es warten, bis der angelockte Gartenfreund durch den heimischen Garten flanierte. Mein Opfer entdeckte den Maulwurfhaufen direkt – und wurde sogleich ungehalten. „Was macht dieser Haufen hier? Wo kommt der Maulwurf her? Hier waren doch noch nie Maulwürfe!“, ärgerte der Gartenliebhaber sich. Er umkreiste die aufgehäufte Erde und fand einfach keine Erklärung für dieses gemeine Attentat auf seine Rasenfläche.

Er hätte das Ganze gerne noch weiter intensiv untersucht, musste aber erst zum Kaffeetrinken bei seinem Schwager. Dort angekommen huschte sein Blick in den Garten – und was sah er? Maulwurfshügel, und zwar gleich vier an der Zahl! Klar, dass das bestimmende Thema an diesem Nachmittag die kleinen Buddler und der Schutz der Rasenflächen waren.

Zurück zu Hause nahm er die Angelegenheit noch einmal unter die Lupe, bis er auf mein Anraten hin – endlich – die Erde mit einer Schaufel abtrug. Nach ein, zwei, drei Schippen bemerkte mein Opfer: Der Hügel war nur aufgeschüttet! Meine Mutter und ich beobachteten gemeinsam, wie ihm ein Licht aufging, und brachen in Lachen aus. Und der Gartenliebhaber? Der war froh, dass sein Rasen nicht ernsthaft von einem Maulwurf heimgesucht worden war – und konnte nach wenigen grimmigen Sekunden mit uns lachen.