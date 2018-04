Durchfahrt verboten – eigentlich

Die Ochtruper kennen sich aus in ihrer Heimat. Doch einige weiße Flecken gibt es auch hier noch zu entdecken. Die WN-Lokalredaktion in Och­trup begibt sich für ihre Leser auf Recherche, um besagte weiße Flecken mit Farbe zu füllen – und mit Geschichten. Erzählt werden sie in der Serie „Wussten Sie eigentlich, . . .“.

Ein solch weißer Fleck scheint der Bereich zwischen Kolpingstraße und Kniepenkamp zu

Die Beschilderung ist eindeutig. Foto: Anne Steven

sein – zumindest seit der Umgestaltung des Lambertikirchplatzes. Denn seitdem hat sich dort die Verkehrssituation geändert. Durften Autos früher von der Kolpingstraße aus in den Kniepenkamp und umgekehrt einbiegen, ist dies heute nicht mehr erlaubt. Denn das kleine Verbindungsstück ist Fußgängerzone und damit für Autos verboten. Die Sperrung dieses Bereichs für den Durchgangsverkehr war Voraussetzung für Städtebaufördermittel in Höhe von mehr als 600 000 Euro, die für die Umgestaltung des Platzes benötigt wurden.

Doch das Durchfahrverbot interessiert in der Töpferstadt kaum jemanden.

Ein Auto bei der Durchfahrt. Foto: Anne Steven

Susanne Dorsten kann davon ein Lied singen. Ihr Friseursalon ist direkt am Lambertikirchplatz gelegen. „Das ist eine Katastrophe“, beschreibt sie den täglichen Autoverkehr an dieser Stelle. Und tatsächlich: Wer sich nur wenige Minuten als Fußgänger an der Kolping­straße im Bereich der Fußgängerzone aufhält, stellt schnell fest: Er steht den Autos im Weg. Aber freundlicherweise fahren sie großzügig um Fußgänger herum.

Susanne Dorsten ist trotzdem genervt. Hinzu kommt, dass es in diesem Bereich nur wenige Flächen zum Parken gibt. Direkt am Pfarrhaus sind zwei Parkplätze ausgewiesen, plus einer für Menshcen mit Behinderungen. Sind diese belegt, schwenkt der Parkplatzsuchende fast automatisch und wohl auch gewohnheitsmäßig, aber verbotenweise von der Kolpingstraße in den Kniepenkamp – dort gibt es nämlich weitere Parkplätze.

Wer sich stattdessen aber auf dem neugestalteten Kirchplatz einen Parkplatz sucht, muss mit Konsequenzen rechnen. Es sei denn, er parkt dort während der Gottesdienstzeiten der Kirchengemeinde. Dieses Arrangement hat die Stadt mit der Pfarrei getroffen. Doch Susanne Dorsten vermisst Schilder, die dies erklären. Jüngst beobachtete sie, wie jemand in dem griechischen Restaurant Essen abholte und sein Auto dafür auf dem Kirchplatz abstellte. Als er zurückkam, machte sich ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung gerade daran, ein Knöllchen auszustellen. Während der Autofahrer sein „Ticket“ einsteckte, setzten die Kirchenglocken ein und hinter ihm stellten sich Gottesdienstbesucher zum nun offensichtlich legalen Parken auf. „Es gibt kein Schwarz, es gibt kein Weiß. Es gibt nur ganz viel Grau“, wünscht sich die Anliegern klare Hinweise für Autofahrer.

Eine weitere Übereinkunft: Anwohner dürfen auf ihren Privatparkplätzen – beispielsweise hinter der Gaststätte Paddys Irish Pub – parken und dafür wenn nötig durch die Fußgängerzone fahren. Knöllchen gibt es trotzdem ab und an, weiß Susanne Dorsten aus Erfahrung. Mit einem Anruf bei der Verwaltung sei es dann in der Regel getan. Trotzdem nervt sie die Situation. Schließlich kurven auch ihre Kunden im „grauen Bereich“ herum. „Wenn ich das sehe, mache ich sie darauf aufmerksam, auch wenn sie falsch parken“, sagt die Friseurmeisterin. Doch die Örtlichkeit zu überwachen, das sei nicht ihre Aufgabe.

Apropos: Auch die Polizei sieht sich an dieser Stelle nicht in der Pflicht, Kontrollen durchzuführen. „Das scheint dort ein klassisches Planungsproblem zu sein“, meint der stellvertretende Leiter der Polizeiwache Steinfurt/Ochtrup, Klaus Greiwe, auf Anfrage dieser Zeitung. Es gehe bei der Verkehrsplanung immer um „die Stimmigkeit von Bau und Betrieb“ und das sei an dieser Stelle offenbar nicht gegeben. Er sieht die Verwaltung in der Pflicht, in Absprache mit der Bezirksregierung und dem Kreis als Straßenverkehrsbehörde – gegebenenfalls auch mit der Polizei – einen Kompromiss zu finden. Kontrollen durch Polizeibeamte hätten an dieser Stelle nur einen kurzfristigen Effekt. Außerdem sei es nicht an den Ordnungshütern, Planungsfehler der Kommune oder anderer Beteiligter auszumerzen und dabei noch den Bürgern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Da gebe es Wichtigeres zu tun.

Susanne Dorsten hätte einen Löschungsvorschlag. Ihre Idee: Die Schilder, die auf den Beginn der Fußgängerzone hinweisen, versetzen. „Sie müssten einfach nur auf die andere Straßenseite. Dann wäre die Durchfahrt legalisiert.“ Doch so „einfach“ sei dies eben nicht, erklärte die Erste Beigeordnet Birgit Stening auf Nachfrage. Die Standorte der Verkehrsschilder seien mit der Bezirksregierung abgesprochen. Eine ähnliche Situation habe es in der Vergangenheit bereits am Pottbäckerplatz gegeben. Dort bekam die Kommune einen Rüffel, weil sie die Standorte der Schilder „einfach so“ veränderte. Den Vorschlag, mit Schildern darauf hinzuweisen, dass Gottesdienstbesucher am Kirchplatz parken dürften, versprach Stening „mitzunehmen“. Die Erste Beigeordnete verwies noch einmal auf die Fördergelder, die beim Umbau des Kirchplatzes nur aufgrund der Ausweisung als Fußgängerzone geflossen seien.

Susanne Dorsten sieht darin kein Hindernis. „Es muss doch möglich sein, solche Dinge abzustimmen“, fordert sie mehr Einsatz von der Stadt.