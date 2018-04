Dem Angeklagten wurde zur Last gelegt, im August des vergangenen Jahres unerlaubt Amphetamine und Ecstasy-Pillen besessen zu haben. Seine inzwischen von ihm getrennt lebende Ehefrau habe die Drogen zu Hause gefunden, bei der Polizei abgeliefert und Anzeige gegen ihn erstattet. Seinerzeit war der Angeklagte zu einem Strafbefehl mit 50 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt worden.

In seiner Einlassung beim Strafverfahren führte der Angeklagte aus, dass er die besagten Drogen in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen habe. Seine Noch-Ehefrau habe ihn schon häufiger nach Streitigkeiten aus Rache angezeigt, und er müsse sich für Straftaten verantworten, die er nicht begangen habe. Unter anderem hatte sie ihm Körperverletzung, Sachbeschädigung und Trunkenheit am Steuer vorgeworfen.

In der Hauptsache ging es vor Gericht um das Verhalten an einem Tag im August, an dem das Ehepaar mit einigen Bekannten ein Musikfestival in Duisburg besuchte. Bereits zu diesem Zeitpunkt, so die Ehefrau in ihrer Aussage, habe sie die endgültige Trennung von ihrem Mann beschlossen. Dennoch habe sie ihn zu dem Festival begleitet und sogar den Rucksack mit den Drogen getragen, die ihr Mann bei dem Musik-Event verkaufen wollte. Auf der Zugfahrt auf dem Rückweg sei ihr schlecht geworden und sie sei erst wieder in der gemeinsamen Wohnung richtig zu sich gekommen, hatte ihre Aussage bei der Polizei gelautet. In der Verhandlung gab sie nun jedoch an, bei einer Freundin übernachtet zu haben. Außerdem habe sie an dem besagten Abend selbst Drogen konsumiert, räumte sie auf Befragen des Verteidigers ein.

Während der Verhandlung legte die Zeugin eine SMS des Angeklagten vor, in der er sie und die beiden gemeinsamen Kinder bedroht hatte. Wie der Angeklagte aussagte, habe er seine Ehefrau lediglich dazu bewegen wollen, ihr Verhalten ihm gegenüber einzustellen.

Der Vorsitzende Richter zeigte sich vom Verlauf der Verhandlung und der zum Teil widersprüchlichen Aussagen am Donnerstag überrascht. Aufgrund von Vermutungen und nicht schlüssiger Beweise könne kein Urteil gefällt werden, befand er. Der erlassene Strafbefehl werde daher zunächst aufrechterhalten und in etwa drei Wochen ein neuer Verhandlungstermin anberaumt, zu dem eventuell weitere Zeugen gehört werden sollen. Bis dahin, so die Ermahnung des Richters, hätten die Beteiligten die Gelegenheit, ihre Aussagen zu überdenken.