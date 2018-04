Im Krieg die Fenster verdunkelt

„Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern.“ Was in Redaktionen zu den Leitlinien der Berichterstattung gehört, möchte Bernhard Freermann so nicht unterschreiben. „Ich bewahre meine Zeitung immer eine Woche lang auf. Es kommt so oft vor, dass ich auf etwas angesprochen werde, was kürzlich in der Zeitung gestanden hat“, erzählt er beim Gespräch in der Cafeteria des Ferdinand-Tigges-Hauses.

Und damit wären wir schon fast beim eigentlichen Thema, über das unsere Lokalredaktion im Rahmen der Aktion „Alles aus Zeitung“ mehr erfahren wollte: Wofür können die Gazetten nach dem Lesen am Frühstückstisch noch verwendet werden? Und vor allem: Was hat man früher aus dem alten Zeitungspapier gemacht? Maria Wiers, Agnes Ross, Anni Brüffer, Anni Boch, Maria Somberg, Leo Helker und Bernhard Freermann ist dazu eine ganze Menge eingefallen. Sie haben uns an ihren Erinnerungen teilhaben lassen.

„Wir haben die Zeitungen als Klopapier benutzt“, erinnert sich Maria Wiers an eine aus heutiger Sicht sicherlich ungewöhnliche Verwendung. „Und als Zigarettenpapier konnte man sie verwenden. Danach war der Mund immer ganz schwarz, wegen der Druckerschwärze“, erzählt Anni Brüffer und fügt gleich an, dass das Papier auch beim Fensterputzen sehr dienlich gewesen sei: „Das konnte man anstatt einem Tuch auch gut zum Polieren verwenden.“ Beim Tapezieren seien die Zeitungen ebenfalls zum Einsatz gekommen, erinnert sich Maria Wiers: „Mein Mann war Anstreicher und hatte früher keinen Kleister. Dann hat er oft das Zeitungspapier nass gemacht, an die Wand geklebt und angemalt.“

Wie Leo Helker erzählt, habe man mit dem Papier außerdem nasse Schuhe ausgestopft und es im Winter zum Wärmen in die Holzschuhe gelegt. „Als Kinder haben wir daraus auch Röhrchen gebastelt und dann mit kleinen Kugeln Fliegen totgemacht oder die Mädchen abgeschossen“, erzählt er schmunzelnd.

Vor allem im Haushalt sei das bedruckte Papier quasi eine Allzweckwaffe gewesen, wie die Damen in der Rund zu berichten wissen. Ob Porree, Salat oder Blumenkohl – bei sämtlichen Lebensmitteln galt das Zeitungspapier als Garant für eine längere Haltbarkeit. „Damit sind die Sachen viel länger frisch geblieben, als wenn ich das so in den Keller gelegt hätte“, weiß Maria Wiers. Schnell werden in der Runde auch Erinnerungen an in Zeitungen eingewickelte Blumen wach oder an Schränke, die zum Schutz vor Motten mit dem Papier ausgelegt wurden. Es wird erzählt, dass selbst der Metzger empfohlen hätte, die Wurst in Zeitung einzuwickeln und in die Truhe zu legen. Auch Butterbrote seien in das Papier verpackt und zu den Männern auf die Felder gebracht worden.

Sehr präsent sind bei den Gesprächsteilnehmern auch die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, als die Nachrichtenblätter ebenfalls von besonderer und oftmals lebenswichtiger Bedeutung gewesen seien. „Die Zeitung war eigentlich die wichtigste Informationsquelle“, erzählt Anni Bock. Doch auch damals habe es viele weitere Verwendungsmöglichkeiten für das Papier gegeben, nachdem die Nachrichten gelesen wurden. „Als die Front immer näherkam, wurden die Zeitungen als Verdunklungspapier für die Fenster genutzt. Es wurden Laufzettel von Haus zu Haus gebracht, auf denen stand, dass alles restlos abgeklebt sein muss. Eigentlich sollte das Verdunklungspapier grün oder schwarz sein, aber wir hatten ja nichts anderes“, erzählt Agnes Ross. Bernhard Freermann erinnert sich außerdem, dass man die Zeitungsblätter an Autos geklebt habe: „Da kam ein Stück Papier vor die Lichter, damit der Schein nicht so hell war.“

Teilweise habe man die Zeitungen in den Geschäften sogar gegen hochwertiges Papier eintauschen können, erinnert sich Agnes Ross und schwelgt in Erinnerungen an ihre Schulzeit. „Wir mussten die Zeitungen damals zu Bögen zusammenbinden, und wenn wir genug zusammenhatten, haben wir im Laden ein Heft dafür bekommen.“

Überhaupt – darin sind sich beim Pressegespräch alle einig – haben ihnen die Zeitungen schon im Kindesalter große Freude bereitet, war das Papier doch schon damals ein beliebtes Bastelmaterial. Die Damen und Herren erzählen von bunten Hüten und kleinen Schiffchen, die sich aus dem Papier basteln und falten ließen. Es werden Erinnerungen wach an Schwalben und Drachen, die wild durch die Luft flogen. Und natürlich an das sagenumworbene „Himmel-und-Hölle-Spiel“, das aus dem Papier gefaltet und mit kuriosen Aufgaben, Fragen oder Eigenschaften beschriftet wurde.

Da wurde nicht nur dem Berichterstatter deutlich, dass sich Kinder über Generationen hinweg doch gar nicht so sehr unterscheiden. Und dass sich die Zeitung auch über Jahrzehnte hinweg nicht nur als Informationsquelle bewährt hat.