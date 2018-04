Startklar für Saison und Sanierung

Ach, da vorne an den Umkleidekabinen, das ist der Schwimmmeister? Fast nicht erkannt! Aber wen wundert es auch: Statt kurzer Hose, T-Shirt und Sonnenbrille trägt Alexander Ahmad an diesem Nachmittag eine wasserfeste Hose, Gummistiefel, Handschuhe sowie einen Helm mitsamt Schutzscheibe vor dem Gesicht. Und den Blick hat er nicht auf das Becken des Bergfreibads gerichtet – das ist ohnehin leer –, sondern auf das Pflaster vor den Kabinen. Mit einem Hochdruckreiniger säubert Ahmad den Boden. Jede Menge Matsch kommt dabei zusammen.

Auch seine Kollegen Stefan Polhuis und Björn Bendias setzen in diesen Tagen auf den Blaumann. Bis zum Saisonstart sind es noch knapp vier Wochen – und da gilt es, die Schwimmstätte aus der Winterpause zu holen. Damit ist das Freibad-Team allerdings nicht erst seit gestern beschäftigt: Ende Februar startete der Einsatz oben auf dem Berg.

„Wir haben uns erst einmal um die Grünanlagen gekümmert“, berichtet Björn Bendias. Und da gab es einiges zu tun: Pflanzen zurückschneiden, Laub beseitigen, Rindenmulch auffüllen und Rasen abstechen. Auch das Becken nahmen sich die drei Schwimmmeister schon vor – hier mussten sie erst einmal das restliche Wasser ablassen. „Wegen des Frosts ging das in diesem Jahr erst etwas später“, erklärt Bendias. Etwa eine Woche dauerte es dann, bis alles trocken lag. In den Tiefen des Bades zurück blieben Blätter, tote Mäuse und Frösche, die es einzusammeln galt.

Ans Tageslicht kamen nun auch die Macken, die das Becken in der vergangenen Saison davongetragen hatte. Um die kümmern sich jetzt Mitarbeiter der Firma Büter: Sie sind in diesen Tagen dabei, Löcher im Boden und an den Wänden zu verspachteln. „Alles wie gehabt“, sagt Björn Bendias, „das ist jedes Jahr so.“

Nicht auf der frühjährlichen To-Do-Liste stehen allerdings die Arbeiten am Babybecken. Hier hat die Firma Büter schwerere Geschütze aufgefahren: Die Masten für das Sonnensegel bekommen einen neuen Standort. „Die ersten Arbeiten zur Vorbereitung auf die umfassende Sanierung“, erklärt Herbert Bätker von den Ochtruper Stadtwerken, die das Bergfreibad verantworten. Im Rahmen der Modernisierung, die nach Saisonende im Herbst starten soll, würden nämlich neue Leitungen verlegt, so Bätker, und da stünden die Masten schlichtweg im Weg. Also werden die sechs Träger des schützenden Segels nun versetzt. Und dafür braucht es neue, starke Fundamente rund um das kleine Becken. Die ausgehobenen Gruben zeugen in diesen Tagen bereits davon.

Die Schwimmmeister nehmen sich als nächstes das Becken vor. Sind alle Macken überarbeitet, bekommen Boden und Wände nämlich einen neuen Anstrich. Da nehmen Björn Bendias, Stefan Polhuis und Alexander Ahmad selbst den Malerpinsel in die And. Und dann dauert es auch nicht mehr lange, bis das Wasser eingelassen wird. „Etwa zehn Tage brauchen wir wiederum dafür“, erklärt Bendias. Bis zur Eröffnung Ende April haben die Fluten dann hoffentlich auch die passende Temperatur von 24 Grad. Und wenn dann noch die Umkleidekabinen auf Vordermann gebracht worden sind, kann es losgehen. „Man freut sich ja schon, morgens wieder die ersten Badegäste begrüßen zu können“, berichten die Schwimmmeister. Und die drei sind dann auch wieder – unverkennbar – mit Shorts, Shirt und Sonnenbrille anzutreffen . . .