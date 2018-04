„Eine gute Suppe wärmt das Herz“, sagte schon Alfred Biolek. Die Kraftbrühe von Annette Pliete tut das allemal. Schließlich stecken fast 40 Jahre Erfahrung, jede Menge guter Zutaten und eine ordentliche Portion Zeit darin. Für die Serie „In Ochtruper Töpfe geschaut“ der Westfälischen Nachrichten lässt sich die 63-jährige ehemalige Gastwirtin bei der Zubereitung dieses westfälischen Klassikers über die Schulter schauen.

Die Kraftbrühe braucht zunächst eine gute Basis. Annette Pliete, die bis vor wenigen Monaten die gleichnamige Gaststätte in der Weiner-Bauerschaft führte, nimmt dafür zunächst eine Beinscheibe sowie Sand- und Markknochen. Bei letzteren hat sie vorab das Mark herausgelöst. „Das ist wichtig, sonst wird die Suppe nachher trüb“, sagt die Fachfrau. Das Mark wird nicht etwa weggeworfen. „Daraus kann man prima Markklößchen machen“, ist Annette Pliete wichtig, dass die Zutaten, wenn möglich, noch weiterverwertet werden.

In Ochtruper Töpfe geschaut: Annette Pliete kocht Hochzeitssuppe 1/17 Eine Kraftbrühezu kochen ist nicht schwer. Es kommt auf gute Zutaten an, sagt die ehemalige Gastwirtin aus Ochtrup, Annette Pliete. Als erstes kommen dafür Fleisch und Knochen in einen großen Topf. Foto: Anne Steven

Annette Pliete achtet darauf, vorher das Mark aus den Markknochen herauszulösen. Sonst wird die Suppe trüb. Foto: Anne Steven

Fleisch und Knochen werden mit kaltem Wasser aufgegossen. Foto: Anne Steven

Dann wird die Suppe zum Kochen gebracht. Foto: Anne Steven

Durch die hohe Temperatur tritt weißer Schaum aus. Foto: Anne Steven

Das geronnene Eiweiß schöpft Annette Pliete ab. Nur so wird die Suppe später klar. Foto: Anne Steven

Dann kommt das Suppengemüse in den Topf. Foto: Anne Steven

Annette Pliete verwendet Porree, Möhren, Zwiebeln und Sellerie. Foto: Anne Steven

Mit dem Gemüse muss die Suppe nun ziehen. Foto: Anne Steven

Und nach etwa drei Stunden... Foto: Anne Steven

...sieht die Kraftbrühe schon sehr nach Kraftbrühe aus. Foto: Anne Steven

Annette Pliete nimmt das Suppengemüse heraus und gießt die Suppe dann durch ein feines Haarsieb. Foto: Anne Steven

Dafür braucht es manchmal mehr als zwei Hände. Annette Plietes Mann Bernhard hilft aber gerne. Foto: Anne Steven

Dank des feinen Siebs wird die Suppe... Foto: Anne Steven

...eine klare Sache. Foto: Anne Steven

Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Petersilie. Foto: Anne Steven

Und dann ist dieKraftbrühe fertig zum Probieren. Guten Appetit! Foto: Anne Steven

Das gilt auch für das Suppenfleisch. „Man muss bei so einer Brühe immer gucken, wofür man sie kocht. Und danach werden die Zutaten ausgewählt“, sagt sie. Wenn es also um die Basis für eine Westfälische Hochzeitssuppe geht, nimmt sie zu Beinscheibe und Knochen noch ein Stück Rinderbrust und ein halbes Huhn. „Die Mengen lassen sich schwer schätzen. Denn so ein Huhn wiegt ja nicht immer gleich viel“, betont sie. Daher setzte sie die Suppe immer ein bisschen „nach Gefühl“ an. Insgesamt kommt sie auf etwa drei Kilogramm Fleisch und Knochen.

„Will man aber später noch Zwiebelfleisch zubereiten, nimmt man ein Stück Rinderschulter oder anderes Suppenfleisch. Das eignet sich besser“, rät die 63-Jährige. Aus dem Fleisch des Huhns lasse sich Hühnerfrikassee zubereiten.

Doch nun geht es erst einmal den Zutaten für die Kraftbrühe an den Kragen. Annette Pliete legt Fleisch und Knochen in einen großen Topf – die Knochen zuunterst, damit das Fleisch nicht festklebt. Dann gibt sie etwa 4,5 Liter kaltes Wasser hinzu und platziert den Topf auf dem Herd. Hinzu kommt noch etwas Salz. Annette Pliete nimmt hier etwa zwei bis drei flache Esslöffel. „Aber das ist Geschmackssache. Das muss jeder für sich individuell ausprobieren“, betont sie. „Nicht, dass es nachher heißt, ich hätte Suppe versalzen“, sagt sie und lacht. Nein, beim Salz rät sie zur Zurückhaltung: „Man kann besser hinterher noch mal abschmecken.“

Nun ist die Herdplatte gefragt. Annette Pliete gibt volle Power. „Auf dem Induktionsherd geht das jetzt sehr schnell. Da muss man schon dabei bleiben“, kennt die Expertin ihr Werkzeug. Und es dauert tatsächlich nur wenige Minuten, ehe die Suppe zu kochen beginnt. An der Oberfläche bildet sich nun zügig weiß-gräulicher Schaum. „Am Anfang darf die Suppe kochen, später sollte sie das nicht mehr. Das, was jetzt hochkommt, ist das geronnene Eiweiß“, erklärt die Ochtruperin und schöpft besagten Schaum mit einem Schaumlöffel ab. Dieser Vorgang sei wichtig, damit die Suppe später klar werde. Als kein neuer Schaum nach oben tritt, legt die 63-Jährige den Löffel beiseite und nimmt sich das Gemüse vor.

Auf diese Menge Suppe gibt sie drei Stangen Porree, sechs mittelgroße Zwiebeln, drei Möhren und ein kleines Stück Sellerie. „Wenn man Hühnersuppe kocht, kann man gut eine Zwiebelschale für die Farbe mit hineingeben. Bei einer Kraftbrühe ist das aber nicht unbedingt notwendig“, weiß Annette Pliete. Ist das Gemüse im Topf, reduziert die Rentnerin die Hitze drastisch. „Die Brühe soll jetzt nur noch ganz leicht simmern“, sagt sie. Etwa drei Stunden dauert es, bis aus Wasser, Fleisch, Knochen, Gemüse und etwas Salz eine schmackhafte Brühe wird.

Der Duft verrät recht schnell, dass dort etwas Gutes im Topf vor sich hin köchelt. Und dann sind die drei Stunden auch schon um. Annette Pliete schaltet den Herd aus, nimmt das Gemüse heraus und lässt die Suppe ein bisschen ruhen, damit die Schwebstoffe absinken können. Schließlich muss die Brühe nur noch durch ein feines Haarsieb abgegossen werden.

„So, und jetzt kann man probieren“, sagt die Expertin und füllt die Kraftbrühe in einen Teller, noch ein bisschen Petersilie drüber – und genießen. Der Berichterstatterin fehlen die Worte. „Das ist Natur pur“, stellt die Köchin, die eigentlich gelernte Industriekauffrau ist und das Kochen als Quereinsteigerin im Laufe der Jahre von den Köchinnen der Gaststätte gelernt hat, klar. „Da kommt kein Maggi rein. Das braucht es gar nicht. Das schmeckt so viel besser“, sagt sie und grinst verschmitzt.