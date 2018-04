So könnte jeder der Neuzugänge in der Zukunft mal einen Offiziersposten übernehmen. Gleichwohl zählt der Verein aber auch auf die Mithilfe zum Beispiel beim Grünholen Anfang Mai.

Nach den Neuschützen wandte sich die Versammlung den verdienten Mitgliedern zu. So erhielt Michel Wessels seinen Königsorden. Anschließend sollte eigentlich Martin Kappelhoff seinen Orden für 25-jährige Vereinsarbeit erhalten. Er war 1995 Fähnrich und ist seit 1993 als Bezirkskassierer tätig. Da der Jubilar jedoch verhindert war, wird die Ehrung im nächsten Jahr nachgeholt.

Im Fokus der Versammlung standen dann die Termine rund um das Schützenfest vom 10. bis 12. Mai. So findet am 14. April (Samstag) in der Gaststätte „Happens Hof“ die Weinprobe statt. Am 5. Mai (Samstag) beginnt um 19 Uhr das Rosenmachen für alle Vereinsdamen im Zelt. Ab 18 Uhr treffen sich die Gäste des Königs bei demselben, um den Vogel wegzubringen. Sobald diese dann am Zelt eingetroffen sind, findet eine öffentliche Party für alle Schützen und Gäste auf dem Zelt statt.

Das Grünholen startet am 8. Mai (Dienstag) um 16 Uhr, danach, um 18 Uhr, steht das Dorf- und Zeltschmücken auf dem Programm. Dazu sind alle Schützen aufgerufen. Das Abschmücken findet dann am 14. Mai (Montag) statt.

Auf das eigentliche Festprogramm ging der Vorsitzende dann nicht näher ein – nur so viel: Der traditionelle Frühschoppen findet erstmals bei Sandmann statt. Treffen ist trotzdem um 9 Uhr am Zelt. Die Damen beginnen mit ihrem Frauenfrühschoppen um 11 Uhr, wobei diese Veranstaltung unter dem Motto „Mallorca“ steht.

In diesem Jahr sind Werner und Angelika Schmees das Silberkönigspaar sowie Antonius und Theresia Brinkschmidt das Diamantkönigspaar. Das Goldkönigspaar Heinrich und Toni Möllerwessel ist bereits verstorben.

Nach dem Blick auf das aktuelle Jahr schaute der Vorsitzende schon auf das Jahr 2019, denn der Schützenverein Sellen feiert dann sein 500-jähriges Bestehen mit einem Sternmarsch am 25. Mai. Eigentlich wären an diesem Termin das Vogelwegbringen und Rosenmachen der Welberger gewesen. Beides wird nun einen Tag vorgezogen.