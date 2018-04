Krumm und schief stand die Holzbank gegenüber dem K+K-Markt an der Bahnhofstraße da, als Michael Lahrkamp von der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) sie nach den Osterfeiertagen in Augenschein nahm. Es handelt sich dabei um eines von etwa zehn Exemplaren, die vor einigen Jahren im Bereich der Innenstadt aufgestellt wurden und immer wieder Zerstörungswut zum Opfer fallen.

„Das passiert häufiger“, bestätigt Lahrkamp, der für die Instandhaltung der von der ISG gesponserten Bänke zuständig ist. „Da werden oft die Sprossen herausgetreten.“ Diesmal ist es besonders heftig. „Die Bank ist komplett aus dem Leim“, berichtet das ISG-Vorstandsmitglied. Tragende Elemente sitzen schief, sind teils abgebrochen, sogar die Verankerung hat sich gelockert.

Mittlerweile befindet sich am K+K-Markt eine Austauschbank, das kaputte Exemplar wird mit Hilfe des Vereins „Miteinander“ kostenlos repariert. „Das ist super von denen, dass sie das machen“, freut sich Lahrkamp über den Service. Das nötige Austauschmaterial ist in der Regel auf Lager – weil es eben kein Einzelfall ist. So ärgerlich die Vorfälle auch seien: „Uns ist klar“, erklärt Lahrkamp, „dass wir das nicht abstellen können.“