Legenden zu Gast im Pub

Gerade erst war der Sänger wieder zu Gast im Münsterland und nutzte die Gelegenheit, um letzte Fragen rund um das Konzert, das am 5. Mai (Samstag) stattfinden wird, abzuklären. Begleitet wurde er dieses Mal auch von seinem Sohn Kilien, den es ebenso wie seinen Vater als Musiker auf die Bühne zieht. Doch der Student aus Dublin erhielt in Ochtrup erst einmal einen Einblick in die Welt der Gastronomie. Wirt Andy Roche zeigte ihm, wie ein Guinness-Bier richtig gezapft wird. Als guter Sohn überreichte er es seinem Vater, der sich als Genießer zeigte. „Ich finde die Atmosphäre hier toll“, betonte der Musiker, der seit Ende der 70er eine feste Größe der Londoner Musikszene ist. Er genoss es sichtbar, unter den Gästen auf Fans zu treffen.

In lockerer Runde wurde geplaudert. Ein Gast eilte schnell nach Hause, um aus seiner Sammlung eine Langspielplatte herauszusuchen, die natürlich vor Ort signiert wurde. „Meine Fans sind mir absolut wichtig“, erklärte McDonald, der mit bürgerlichem Namen typisch irisch Patrick Joseph O‘Donnell heißt. Und man merkte ihm an, dass es sich dabei nicht um eine abgedroschen Phrase handelt.

Seit den 80er-Jahren hat er mit seiner Band eine treue Fan-Szene aufgebaut. Mit Celtic-Trikots besuchen viele von ihnen die Konzerte – und auch in Ochtrup werden die grün-weißen Jerseys sicher wieder zu sehen sein. Wenn auch nur in kleinerer Runde. Schließlich können maximal 200 Gäste an diesem Abend dabei sein.

„An einem solchen Ort, da muss man ganz genau überlegen, wie man auftritt“, überlegte der Frontman der Band laut. „Wir sind hier schließlich auch nur zu Gast – und es soll allen gefallen.“ Zu laut dürfe es in dem Pub nicht werden. Aber dafür werden schon die Fans sorgen, wenn sie bei „Faith Healer“ der Band die Frage „Can I put my hands on you?“ entgegenschmettern. Denn auch das ist in den zurückliegenden 30 Jahren zum Kult geworden.