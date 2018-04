Einen kurzen Weg zur Arbeit haben laut einer Statistik von Information und Technik NRW insgesamt 5171 Ochtruper. Sie sind in der Töpferstadt selbst beschäftigt und legen daher tagtäglich überschaubare Strecken zurück. Anders geht es da vielen ihrer Kollegen: Denn insgesamt arbeiten in Ochtrup 9468 Menschen. Die meisten Einpendler – 720 – kommen aus Gronau in die Töpferstadt. 428 wohnen in Steinfurt, 414 in Metelen. Aber auch viele Ochtruper müssen pendeln. Über die Hälfte der Erwerbstätigen, nämlich 5482 von 10 653, arbeitet außerhalb: Die Auspendlerquote beträgt damit 51,5 Prozent. Die Töpferstädter steuern zum größten Teil Gronau an: 848 fahren in die nahe Dinkelstadt. Steinfurt und Metelen liegen wiederum auf den Plätzen zwei und drei.