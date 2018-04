Auf andere Lebenswelten einlassen

Frau Wengler, waren Sie überrascht, als Sie erfuhren, dass ein Schüler Sie für den Lehrerpreis vorgeschlagen hat?

Clara Maria Wengler: Da war ich sehr überrascht. Der Brief kam im Herbst vergangenen Jahres bei mir an. Ich wusste damit erst nicht so recht etwas anzufangen – in dem Schreiben stand ja auch nicht drin, wer mich nominiert hatte. Das war alles sehr rätselhaft (lacht).

Sie hatten keine Idee, wer dafür verantwortlich sein könnte?

Wengler: Nein – ich hätte auch nicht gedacht, dass ein Schüler meiner damaligen Schule den Preis überhaupt kennt. Das fand ich sehr ungewöhnlich – und die Jury offenbar auch. Anders kann ich mir nicht erklären, dass ich tatsächlich ausgewählt wurde (lacht).

Später erfuhren Sie den Namen des Zehntklässlers, der Sie vorgeschlagen hat. Der 17-jährige Sören sagt über Sie: „Ich verdanke Frau Wengler meine ganze Zukunft.“ Konnten Sie das nachvollziehen?

Wengler: Das war tatsächlich ein sehr besonderer Schüler, den ich über fünf Jahre sehr intensiv begleitet habe – auch in einer Zeit, als er in Behandlung war und nicht zur Schule kommen konnte. Der Junge brauchte jemanden, der ihn immer wieder abholt. Sonst hätte er vermutlich gar keinen Abschluss bekommen. Insofern verstehe ich sein Gefühl, dass er mir seine Zukunft zu verdanken hat. Das hätte aber vermutlich auch ein anderer Lehrer getan.

Sie haben zu dieser Zeit an einer Sekundarschule in Berlin-Kreuzberg unterrichtet. Das ist wahrscheinlich ein anderes Pflaster als Ochtrup.

Wengler: Ja. Hier in Berlin, insbesondere in der Klientel, mit der ich arbeite, gibt es viel erheblichere Probleme mit Schuldistanz. Eine größere Zahl an Schülern macht überhaupt keinen Abschluss. Die Schule, an der ich war, ist eine ehemalige Hauptschule. Über 90 Prozent sind lernmittelbefreite Schüler, wie man so schön sagt. Sie wachsen in Armut auf, ein großer Teil ist nichtdeutscher Herkunft. Insofern ist das schon ein Schmelztiegel für Probleme verschiedener Art.

Welche Eigenschaften muss ein Lehrer da mitbringen?

Wengler: Um das über einen längeren Zeitraum zu machen, muss man lernen, sich abzugrenzen und Kraft zu schöpfen, um für diese Kinder da zu sein. Dinge, die in der Schule geschehen, darf man nicht persönlich nehmen und an sich heranlassen. Zentral ist eine echte Empathie – also den anderen wirklich als anderen anzuerkennen und nicht die eigene Lebenswelt auf ihn zu projizieren. Man darf nicht von Dingen ausgehen, die für einen selbst ganz selbstverständlich sind, sondern muss offen sein für eine ganz andere Lebenswelt – eine, in der zum Beispiel die Kinder im ganzen Haushalt die Einzigen sind, die überhaupt lesen und schreiben können. Oder eine, in der Schülerinnen in der achten Klasse schon fünf kleinere Geschwister mitversorgen. Davor muss man Respekt haben. Sonst kann man auch gar nichts erreichen.

Mit Helikopter-Eltern haben Sie da wohl weniger zu tun.

Wengler: Das stimmt. Die habe ich schon eher in meinem Referendariat getroffen. Da war ich an einer Schule in Berlin-Hermsdorf, auf die zum Beispiel Ministerkinder gingen. Das war das andere Extrem. Aber auch dort gab es soziale Verwahrlosung – nur auf eine andere Art. Viele Mütter und Väter hatten kaum Zeit für ihre Kinder, kamen etwa mit Jetlag zu Elterngesprächen in die Schule.

Sie sind auf das Gymnasium in Ochtrup gegangen. Wie haben Sie Ihre eigene Schulzeit erlebt?

Wengler: Die habe ich in guter Erinnerung, vor allem die Oberstufe. Aber das war natürlich auch eine Zeit, in der nicht immer das Inhaltliche im Vordergrund stand. Die Schule war da eher ein Begegnungsort, an dem man sich in seiner Persönlichkeit weiterentwickelt.

Warum haben Sie sich danach entschieden, Lehrerin zu werden?

Wengler: Um ehrlich zu sein, bin ich mir gar nicht so sicher, was mich damals motiviert hat. Das ist ja auch schon eine Weile her. Ich weiß aber noch, dass ich zuerst überlegt habe, in den Bereich Tourismusmanagement zu gehen. Da merkte ich allerdings recht schnell, dass sich das mit einer Familie nicht so gut vereinbaren lässt. Es gehörte aber immer schon zu meinem Lebensentwurf, viele Kinder zu haben. Vom Lehrerberuf dachte ich, dass er in der Hinsicht recht kompatibel sein müsste. Vielleicht hatte ich die Vision, dass das ein Halbtagsjob ist (lacht). Wenn man dann in die Praxis einsteigt, wird man natürlich bald eines Besseren belehrt.

Doch keine lauen Arbeitszeiten . . .

Wengler: Ich habe immer an Ganztagsschulen gearbeitet. Da ist man von morgens bis abends unterwegs und setzt sich hinterher und an den Wochenenden trotzdem noch an den Schreibtisch. Es ist ganz schwer, das Berufliche und das Private voneinander abzugrenzen. Da ist ja auch niemand, der sagt: „Jetzt hast du genug gearbeitet, Feierabend!“ Man muss dann lernen, Dinge auch mal liegen zu lassen.

Was glauben Sie, wie wird sich der Beruf in Zukunft wandeln?

Wengler: Der Lehrer wird immer mehr ein Lernberater, weniger ein Wissensvermittler. Es ist wichtig, den Schülern ein offenes Angebot zu machen. Sie sollen ihren Lernweg selbst gestalten und sich bestimmte Inhalte auf verschiedenen Wegen erschließen können. Als Lehrer macht man die Schüler heute viel mehr fit für ein lebenslängliches Lernen. Was Wissensbestände angeht, können die Menschen ja schon längst nicht mehr mit ihren Maschinen konkurrieren. Ich will nicht sagen, dass die Inhalte nicht wichtig sind, aber ich glaube, dass die darüber hinausgehenden Kompetenzen viel zentraler sind. Kreativität und Empathie sind Fähigkeiten, die der Computer nicht besitzt.

Könnten Sie sich vorstellen, noch einmal einen anderen Job auszuüben?

Wengler: Sagen wir es so: Ich kann mir sehr gut vorstellen, diesen Beruf mein Leben lang zu machen – allerdings in verschiedenen Dimensionen. So arbeite ich jetzt schon zum Teil als Schulberaterin und in der Lehrerfortbildung. Auch die Ausbildung wäre ein interessantes Feld. Es gibt als Lehrer eine ganz große Vielfalt an Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Das ist ja das Schöne daran – und auch ein Grund, warum ich den Job weiterempfehlen würde.