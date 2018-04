Matthias Stücker übernimmt nunmehr diesen Posten. Er wurde einstimmig gewählt – wie auch die weiteren Mitglieder des Festvorstands: Major ist Julian Maas. Die Königsoffiziere stellen Sebastian Winter, Christian Spieske und Benjamin Eilert. Als Fähnriche wirken Marvin Zintl, Lukas Winkelhorst und Julian Wiggenhorn mit. Der Vereinsvorsitzende Christof Maas begrüßte auf der Versammlung außerdem fünf Neumitglieder.

Er berichtete ferner, dass die Restauration der Vereinsfahne erfolgreich abgeschlossen sei und die Fahne Pfingsten wieder mitgenommen werden könne. Er stellte außerdem eine rund 200 Jahre alte Fahne im Besitz der Schützen vor. Es folgte ein Rückblick auf den Rosenmontagszug und den Damenkaffee. Beide Veranstaltungen seien sehr gut angenommen worden, betonte Maas. Weiter führte er aus, dass es durch die Unterstützung von zwei Sponsoren möglich gewesen sei, eine Lautsprecheranlage für den Verein anzuschaffen.

Abschließend nannte Christof Maas noch einige Termine für die Schützen: etwa die Weinprobe am heutigen Samstag in der Gaststätte Althoff sowie das Sommerfest im Schützenbusch am 7. Juli (Samstag) mit Public Viewing.