Fällt in diesen Tagen das Stichwort „Winterreifen“, zucken wohl nicht wenige leicht zusammen. Da war doch noch etwas. Wie heißt der Spruch noch mal? Von O bis O, also von Oktober bis Ostern, sollten Autofahrer Winterreifen fahren. Dann stünde nun konsequenterweise ein Reifenwechsel an. Auch bei den Kfz-Werkstätten in Ochtrup ist die Nachfrage derzeit groß.

„Es war lange kalt. Jetzt wollen alle wechseln“, erzählt Stefan Scho. Der Kfz-Meister hat in seiner Werkstatt derzeit jede Menge zu tun. Und auch im Autohaus Krechting werden die Termine für einen Reifenwechsel knapp. „Für die nächsten zwei Wochen ist alles voll“, berichtet Helmut Krechting. In den Werkstätten werden die Reifen nicht nur gewechselt. Dort überprüfen die Fachleute zudem das Alter, der Luftdruck und die Profiltiefe.

Wer den Reifenwechsel selbst übernehmen möchte, muss einige Dinge beachten, empfehlen die Experten. „Ein Reifen sollte nicht älter als sieben Jahre sein“, gibt Stefan Scho einen groben Rahmen vor. Außerdem sei es ratsam, die Reifen auf Beschädigungen, Beulen und dergleichen zu untersuchen. Beim Aufbocken des Fahrzeugs gelte es, den richtigen Aufnahmepunkt zu wählen, um Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden. Zudem sei es wichtig, die Reifen mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen und sie später in einer Werkstatt auswuchten zu lassen, damit das Auto gleichmäßig läuft. Bernd Rensing vom gleichnamigen Autohaus empfiehlt zudem: „Sommerreifen sollten mindestens drei Millimeter Profil haben.“ Nur dann sei man auf regennasser Fahrbahn so gut wie möglich vor Aquaplaning geschützt, ergänzt Stefan Scho.

Und was tun mit den Winterreifen? Die meisten Werkstätten bieten eine Einlagerung an. „Sie sollten dunkel, kühl, gut belüftet und trocken lagern“, empfiehlt Helmut Krechting und warnt davor, Reifen beispielsweise im Sommer zu hohen Temperaturen auszusetzen. Optimal seien 14 Grad Celsius. Auch im heimischen Keller sei eine Einlagerung möglich. Übereinanderstapeln? „Kein Problem“, sagt Helmut Krechting. Er rät aber, wenigstens eine Pappe unterzulegen, die die in den Reifen befindliche Restfeuchtigkeit aufnehmen könne. „Damit vermeidet man ein Rosten der Felgen“, so der Experte.

Was Autofahrer nach dem langen Winter sonst noch Gutes für ihre Fahrzeug tun können? „Eine gründliche Reinigung, inklusive Unterbodenwäsche“, empfiehlt Bernd Rensing. „Man sollte außerdem die Wischblätter überprüfen. Die Gummilippen können durch Schnee und Eis auf der Windschutzscheibe schnell mal beschädigt werden“, sagt Helmut Krechting. Und wer ohnehin gerade dabei ist: Die Kontrolle der Flüssigkeitsstände von Öl, Kühlwasser und der Scheibenwischanlage sei ebenfalls empfehlenswert. Er schaut außerdem immer nach den Türschlössern. Sie sollten geschmiert werden, damit sie nicht anfangen zu klemmen.

Und wer jetzt trotz milder Temperaturen und Sonnenschein immer noch keine Lust auf einen Reifenwechsel hat – kann man mit den Winterreifen auch im Sommer fahren? Keine gute Idee, sagt Helmut Krechting. „Die Gummimischung der Winterreifen ist für höhere Temperaturen nicht ausgelegt.“ Dadurch sei die Abnutzung höher als bei Sommerreifen.