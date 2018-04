Kuschelstunde und Sport vereint

Schwupp, schon sitzt der zweijährige Jonas auf dem Rücken seiner Mama. Astrid Gemen lässt sich dadurch aber nicht von ihren Turnübungen auf der Gymnastikmatte ablenken. Denn dieses Strecken und Dehnen zur Stärkung von Beckenboden und Bauchmuskulatur funktioniert mit und ohne kleine Knirpse. Mit den Übungen startet nämlich das Kanga-Training. Und das wiederum ist eine spezielle Sportart für junge Mütter mit Baby oder Kleinkind. Ein Workout, bei dem die Mamas zeitgleich etwas für die eigene Figur und Fitness sowie für das Wohlbefinden ihrer Kinder tun.

An diesem Donnerstagmorgen im Obergeschoss des Malteser-Hauses an der Professor-Katerkamp-Straße geben einige Mütter samt Nachwuchs unter Leitung von Astrid Gemen den Startschuss für den ersten Kanga-Kursus in Ochtrup. „Eigentlich noch eine relativ neue Sportart. Vor neun Jahren hat sie eine Fitnesstrainerin aus Wien nach der Geburt ihres dritten Kindes entwickelt“, erzählt Astrid Gemen.

Der zweijährige Jonas zeigt es deutlich: Auch im scheint das Workout mit Mama Astrid Gemen zu gefallen. Foto: Irmgard Tappe

Die Och­truperin lernte Kanga vor zwei Jahren nach der Geburt ihres Sohnes Jonas kennen. Als Kanga-Mama nahm sie an einem entsprechenden Kursus in Gronau teil – und bekam Lust, selbst eine Ausbildung zur Kanga-Trainerin zu machen. Sie besorgte sich Infomaterial und absolvierte ihre Ausbildung in Wien bei Nicole Pascher, der Gründerin des Kanga-Trainings. Nach erfolgreicher Abschlussprüfung erhielt die inzwischen zweifache Mutter ihre Qualifikation und bietet nun entsprechende Kurse in der Töpferstadt und in Gronau an.

„Ich bin froh, dass dieses Angebot jetzt auch in Och­trup besteht. Da muss ich nicht mehr bis Gronau fahren“, sagt Katharina Westkott, während sie den Tragegurt mit Söhnchen Jesse drin vor ihren Bauch schnallt. Alles hält perfekt und die Hände sind frei. Auch bei den anderen Mamas sitzen die Gurte samt Inhalt. Einige tragen ihre Babys vorn, andere auf dem Rücken – oder sogar im Doppelpack, wie Zweifach-Mutter Christiane Zumbrock. Baby Kiara schlummert vor ihrem Bauch. Und Söhnchen Julius kommt in eine zweite Tragehilfe, die an Mamas Rücken befestigt ist.

Kanga-Training funktioniert auch mit zwei Kindern – in zwei Tragen. Foto: Irmgard Tappe

Astrid Gemen legt nun eine CD auf und das Kanga-Training geht „in die Vollen“.

Nach Anweisungen der Trainerin, die ihr acht Monate altes Baby Mattis in einer Tragehilfe auf dem Rücken trägt, bewegen sich die Mamas zum Rhythmus der Musik. Wer glaubt, dass es sich um langsame Wiegeschritte handelt, der irrt. Die Kanga-Bewegungen erinnern eher an flotte Aerobic. Das verlangt viel Kondition von den Mamas. Klar, dass sie kräftig ins Schwitzen kommen.

Und die Babys? Die sind mucksmäuschenstill. Sie scheinen Mamas Körperwärme zu genießen. „Für die Kleinen ist das wie eine Kuschelstunde. Die Mutter ist ja ohnehin ihre wichtigste Bezugsperson. Außerdem wirken sich die Bewegungen der Frauen beruhigend auf das Kind aus. Selbst unruhige Kinder entspannen dabei“, berichtet Astrid Gemen von ihren Erfahrungen. Söhnchen Mattis ist bereits eingeschlafen. Auch Kiara, Theo und Anton schließen die Augen. Am Ende der Kanga-Stunde schlafen fast alle Kinder – und die Mamas können nach dieser sportlichen Einheit wohl auch ein Schläfchen vertragen.