Als neue Stellvertreter wurden Martin Wilke und Jörg Krabbe bestimmt. „Wir haben ein engagiertes Team, das sich in den nächsten Jahren für Ochtrup einsetzen wird“, sagte Lahrkamp laut einer Pressemitteilung der SPD. „Ich freue mich außerdem, dass viele neue Mitglieder bereit sind aktiv mitzuarbeiten.“

Das Vorstandsteam komplettieren Norbert Klein-Reesink als Schatzmeister (Stellvertreter: Christian Gniechwitz), Schriftführer Bernd Monser (Stellvertreter: Helmut Grönig), Pressereferent Vincent ten Voorde, Bildungsreferent Josef Hartmann, Organisationsbeauftragter Andreas Hoffstedde, Seniorenbeauftragter Werner Helling sowie die Beisitzer Tim Kersting, Sebastian Schoo und Nicole Wienefoet.

Zuvor hatte Lahrkamp in ihrem Tätigkeitsbericht an die vielen Veranstaltungen der vergangenen zwei Jahren, darunter zwei erfolgreiche Neujahrsempfänge, erinnert. Die vielen Aktivitäten der Seniorengruppe „Aktiv in Ochtrup“ hob die Vorsitzende ebenfalls positiv hervor. Auch blickte sie bereits nach vorne. Als Hauptaufgabe für den neuen Vorstand sieht Lahrkamp die Vorbereitung der Kommunalwahl im Jahr 2020.

Ihren Dank richtete die Vorsitzende an die Vorstandsmitglieder, die nicht erneut kandidierten: Sandra Hutzenlaub, Petra Scheipers, Anabel Ultee, Heidrun Tesker, Jan-Hendrik Kappelhoff, Jürgen Ultee und Dirk Eilert. Sie freute sich darüber, dass die ausscheidenden Vorstandsmitglieder aber weiterhin aktiv in der Ratsfraktion mitarbeiten werden.

Anschließend bescheinigten die Kassenprüfer die ordnungsgemäße Führung der Kasse und beantragten die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte. Als neue Kassenprüfer wurden Sandra Hutzenlaub und Werner Kempers gewählt.

Die Wahl der Delegierten für den SPD-Kreisparteitag rundete die Versammlung ab. Als Delegierte wurden Sarah Lahrkamp, Nicole Wienefoet, Jörg Krabbe und Christian Gniechwitz gewählt, heißt es in der Mitteilung der Ochtruper Sozialdemokraten abschließend.