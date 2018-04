Die Veranstaltung dauert von 10 bis 15 Uhr inklusive einer Mittagspause. Treffen ist im Familienzentrum St. Stephan, Gottfried-Keller-Straße 1.

„In Kleingruppen durchlaufen die Eltern mit ihren Kindern insgesamt vier Angebote“, heißt es in einer Ankündigung des Familienzentrums. Pro Tag werden zwei Themen wie zum Beispiel Körperwahrnehmung oder „Nein sagen“ bearbeitet. Die Kosten liegen bei 35 Euro pro Kind. Es besteht auch die Möglichkeit, Gutscheine einzusetzen. Teilnehmen dürfen die Kinder im letzten Kindergartenjahr sowie in der ersten Grundschulklasse. Vorbereitend findet am heutigen Dienstag um 20 Uhr ein Elternabend statt – die Teilnahme ist allerdings nicht zwingend Voraussetzung, um beim Workshop-Wochenende mitzumachen, teilt das Familienzentrum mit. Anmeldungen zum Elternabend und/oder zum Workshop sind kurzfristig unter Telefon 0 25 53 / 23 32 oder per E-Mail an kita.ststephan-ochtrup@bistum-muenster.de möglich.