Seit vergangenem Herbst hatten Vanessa und Melanie Mohring, Jana Wessels und Lisa Feldkamp die Kinder in wöchentlichen Übungsstunden auf den Dienst am Altar vorbereitet. Der biblische Satz „Ihr seid das Salz der Erde!“ war das Thema des Gottesdienstes. So wie das Salz die Nahrung würze und geschmackvoll mache, sollen die neuen Messdiener die Gemeinde bereichern, heißt es in einer Pressemitteilung. Jedes Kind bekam eine Messdienerplakette umgehangen und einen Messdienerausweis ausgehändigt.Nach dem Gottesdienst trafen sich Eltern, Geschwister und Großeltern im Pfarrheim „Die Brücke“ und feierten bei Kaffee und Plätzchen die Neuaufnahme. Jedes Kind erhielt als Geschenk von der Pfarrei ein Buch, in dem die wichtigsten Informationen für Messdiener stehen. Im Rahmen der Feier verabschiedete sich die Messdienergemeinschaft von Melanie Mohring, die nach über zehn Jahren aus der OMI-Runde austritt.