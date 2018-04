Die Gemeinschaft betreut die Kirche San Bartolomeo auf der Tiberinsel, die als Gedenkstätte der Märtyrer des 20. Jahrhunderts ausgewiesen ist und in der zahlreiche Erinnerungsstücke von Glaubenszeugen aus aller Welt ausgestellt sind. Wie die KAB ist auch Pfarrer Josef Wichmann davon überzeugt, dass das Leben und Wirken des Prälaten eine Würdigung in dieser Gedenkstätte wert wäre. „Pfarrer Scheipers war bereit, für den Glauben an Christus in den Tod zu gehen“, betonte Wichmann beim Gespräch mit der Gemeinschaft Sant’ Egidio.

Bei der vom Ochtruper Norbert Hoppe organisierten und geleiteten Reise wurden auch viele Sehenswürdigkeiten der Ewigen Stadt besichtigt. Zu den Höhepunkten gehörten eine eigene Messfeier in den Grotten des Petersdomes und ein Gottes-dienst an den Gräbern der ersten Christen in der Kalixtus-Katakombe.