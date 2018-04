Am liebsten Deutsch oder Mathe

Am heutigen Mittwoch beginnen in NRW die Prüfungen zum Abitur. Auch am Städtischen Gymnasium in Ochtrup hat die Zeit der Vorbereitung ein Ende. Es wird ernst.

Im Zentralabitur müssen die Abiturienten sowohl in den Grund- als auch in den Leistungskursen ihr Wissen unter Beweis stellen. Erstmals beschäftigten sich die Gymnasiasten in der Töpferstadt in der neunten Klasse mit der Wahl ihrer künftigem Leistungskurse. „Dann machen wir eine erste Richtungsabfrage“, berichtete Morten Iking, Oberstufenkoordinator am Gymnasium. Somit lasse sich schon grob ableiten, welche Kurse später zustande kämen und welche schlechte Chancen hätten. Vorteil für die Schüler: Sie können sich gegebenenfalls frühzeitig Alternativen aussuchen. Denn die verbindliche Wahl der Leistungskurse erfolgt erst im zweiten Halbjahr der sogenannten EF, der Einführungsphase in die Oberstufe.

Doch wann kommt ein Kurs zustande und wann nicht? Aktuell befasst sich Morten Iking unter anderem genau damit. Er muss grundsätzlich dafür Sorge tragen, dass im Schnitt in der Oberstufe alle Kurse mindestens 19,5 Schüler haben. In der gesamten Oberstufe gleiche sich das meist relativ gut aus, so dass auch mal Leistungskurs-Exoten wie etwa Physik oder Chemie zustande kämen. Manchmal habe ein Fach wie zum Beispiel Geschichte Tradition an der Schule, sodass man versuche, diesen Leistungskurs möglich zu machen. Dann könnten auch schon mal nur acht oder neun Schüler ausreichen. „Es muss nur nachher wieder passen. Generell haben wir da wenig Spielraum“, erklärt Morten Iking.

In einem Fach, das zwar exotisch ist, aber am Ochtruper Gymnasium eine lange Tradition hat, funktionierte das für den Abiturjahrgang 2019 nicht: Kunst. Nur drei oder vier Schüler des Jahrgangs hätten diese Wahl treffen wollen, berichtet der Oberstufenkoordinator. Zuletzt gab es das Mitte der 1990er-Jahre, schätzt Morten Iking. Bereits seit einigen Jahren habe der Kunst-LK zu kämpfen. Ganz konkret seit dem Wechsel zum Abitur nach acht Jahren (G8). Denn seitdem müssten Schüler, wenn sie den Leistungskurs Kunst wählen, auch Mathematik als schriftliches Prüfungsfach mit ins Abitur nehmen. „Das ist unser einziger Erklärungsansatz“, bleibt für Morten Iking aber weitgehend offen, warum diesmal kein Kunst-Interesse vorhanden war.

In ihrem Wahlverhalten stimmen die Ochtruper Oberstufenschüler übrigens größtenteils mit dem NRW-weiten Trend überein. Wie Information und Technik NRW als statistisches Landesamt kürzlich meldete, sind die Leistungskursfächer Englisch, Deutsch und Mathematik in Nordrhein Westfalen am beliebtesten. In der Töpferstadt fiel die Wahl ähnlich aus. Im Schnitt der vergangenen fünf Jahre fiel die Wahl am häufigsten auf den Leistungskurs Deutsch. Mathematik, Biologie und Englisch folgten auf den weiteren Plätzen. Absolute Exoten: 2016 und 2017 gab es einen Leistungskurs Chemie, 2018 einen in Latein.

Laut Auskunft von Doris Nollen Kuhlbusch wählen die Mädchen und Jungen an der Realschule sogenannte Differenzierungskurse. Diese könnten als viertes Hauptfach interpretiert werden, so die Leiterin der Realschule. Neben den gesetzten klassischen Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch haben die Schüler hier die Wahl zwischen Niederländisch, Französisch, Sozialwissenschaften, Kunst und Technik.

Für alle gleich sind die Prüfungsfächer an der Gemeinschaftshauptschule. Dort wie auch an der Städtischen Realschule gibt es ähnlich dem Abitur zentrale schriftliche Abschlussprüfungen. Die Zehntklässler werden dabei in den genannten Hauptfächern geprüft.

Eine mündliche Prüfung werde nur erforderlich, wenn die Schüler um mehr als drei Noten von ihrer Vornote abwichen, erklärt Hermann Slüter, Konrektor der Hauptschule. Falle die schriftliche Prüfung zwei Noten besser oder schlechter aus als die Vornote, könnten die Schüler zudem freiwillig eine mündliche Prüfung ablegen. „Das passiert aber eher selten“, so Hermann Slüter.